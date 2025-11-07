  2. আন্তর্জাতিক

কারিগরি ত্রুটিতে দিল্লি বিমানবন্দরে ফ্লাইট বিলম্বিত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৩১ এএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
দিল্লি বিমানবন্দর। ছবি: এএফপি (ফাইল)

দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) ব্যবস্থায় কারিগরি ত্রুটি দেখা দেওয়ায় শতাধিক ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এএআই)। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত এই বিমানবন্দরে শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকাল থেকে বিমান চলাচল ব্যাহত হয়।

এএআই জানায়, অটোমেটিক মেসেজ সুইচিং সিস্টেমে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, যা এটিসি-র ফ্লাইট ডেটা প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। ফলে নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্মীরা এখন হাতেকলমে ফ্লাইট পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছেন, যার কারণে দেরি হচ্ছে।

প্রযুক্তিগত দল দ্রুত সিস্টেম পুনরুদ্ধারে কাজ করছে বলে এএআই এক পোস্টে জানায়।

ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া এবং স্পাইসজেট—এই তিনটি বড় এয়ারলাইন জানিয়েছে যে তাদের ফ্লাইট পরিচালনা প্রভাবিত হয়েছে, ফলে যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

রয়টার্সের এক সূত্র জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে প্রায় ৭০ থেকে ৮০টি ফ্লাইট ছাড়তে ৩০ মিনিটের বেশি দেরি হয় এবং বৃহস্পতিবার আরও ২৫টি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছিল। দিল্লি বিমানবন্দর সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০টি বিমান চলাচল পরিচালনা করে।

ফ্লাইটরাডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে ডজনখানেক ফ্লাইটের ছাড়ার সময়সূচি লাল হয়ে যায়—অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের তুলনায় দেরি হয়। গড়ে প্রতিটি ফ্লাইট ৫৫ মিনিট দেরিতে ছাড়ে।

ওয়েবসাইটটি জানায়, ইটিএ এয়ারওয়েজের রোমগামী ফ্লাইট প্রায় দুই ঘণ্টা দেরি হয় এবং ভার্জিন আটলান্টিকের লন্ডনগামী ফ্লাইট দেরি হয় এক ঘণ্টারও বেশি। সকাল ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে (স্থানীয় সময়) নির্ধারিত ফ্লাইটগুলো সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়।

এক বিমান সংস্থার কর্মকর্তার বরাতে রয়টার্স জানায়, বিমান অবতরণ চললেও উড্ডয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। তবে এটিসি কর্তৃপক্ষ এখনো জানায়নি, কবে সমস্যাটি সম্পূর্ণ সমাধান হবে।

দিল্লি বিমানবন্দর ২০২৪ সালে ৭ কোটি ৮০ লাখের বেশি যাত্রী পরিবহন করে, যা বিশ্বের নবম ব্যস্ততম বিমানবন্দর হিসেবে স্থান পেয়েছে, জানিয়েছে এয়ারপোর্টস কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল।

সূত্র: রয়টার্স

