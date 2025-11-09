পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে বিতর্কিত পোস্টার
পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের আরও ১২ রাজ্যে এবং তিনটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর শুরু হয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । এরই মধ্যে এসআইআরএর ভয়ে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে।
শিয়ালদহ-হাসনাবাদ শাখার বসিরহাট রেলওয়ে স্টেশনে এসআইআর নিয়ে বিতর্কিত পোষ্টার টাঙানো হয়েছে। বিতর্কিত পোস্টারে লেখা হয়েছে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি রোহিঙ্গা মুসলিম অবিলম্বে ভারত ছাড়ো। পোস্টারের নিচে লেখা রয়েছে, ঐতিহ্যবাহী যোদ্ধা বসিরহাট জেলা।
এই পোস্টার সবার নজরে আসতেই পুরো রেল স্টেশনে আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা ভাইরাল হয়ে যায়। তবে এই পোস্টার গুলো কখন বা কারা লাগিয়েছে সে বিষয়ে রেলওয়ে স্টেশনের দোকানদাররা মুখ খুলছেন না।
এ বিষয়ে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য জানিয়েছেন, কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে সেটা আমি জানিনা। তবে সেই পোস্টারে যা লেখা আছে তাতে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। ভারত কোনো ধর্মশালা নয়, ভারত কোনো এতিমখানা নয়, ভারত ভারতীয়দের জন্য। যারা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী আছে তাদেরকে তো নিজেদের দেশে যেতেই হবে। এসআইআর হচ্ছে আর তার মাধ্যমেই তাদেরকে যেতে হবে।
তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের নেতা কৌশিক দত্ত বলেন, আমরা সবাই হিন্দু ধর্মের মানুষ আমরা সবাই সনাতনী। সনাতনীর নামে কিছু শয়তানি মানুষরা এই প্রোপাগান্ডা চালানোর চেষ্টা করছে। এসআইআর নিয়ে বঙ্গ বিজেপি সম্পূর্ণ ব্যাক ফুটে আছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি পরাজিত হবে সেটা তারা বুঝতে পেরেছে। তাই একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে।
ডিডি/টিটিএন