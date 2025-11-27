  2. আন্তর্জাতিক

হংকংয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত বেড়ে ৬৫, নিখোঁজ ২৭০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
হংকংয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত বেড়ে ৬৫, নিখোঁজ ২৭০
বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় তাই পো এলাকার কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ আগুন লাগে/ ছবি: এএফপি

হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলীয় তাই পো এলাকার কয়েকটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৫ জনে দাঁড়িয়েছে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ৭২ জন যাদের মধ্যে ৪৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছে আরও ২৭৯ জন।

হংকং ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের বরাত দিয়ে এমন সংবাদ প্রকাশ করেছে চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা শিনহুয়া।

এদিকে, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ‘হত্যার’ অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে দুজন একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও একজন প্রকৌশল পরামর্শক।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনো তদন্তাধীন হলেও পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে সংস্কার কাজ চলছিল ও জানালাগুলোতে পলিস্টাইরিন বোর্ড লাগানো ছিল। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে এগুলো সাহায্য করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কর্মকর্তারা বলেন, আগুন অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের ভবনগুলোতেও পৌঁছে যায়, যার একটি কারণ বাঁশের স্ক্যাফোল্ডিং (অস্থায়ী কাঠামো যা শ্রমিক ও উপকরণকে উঁচু স্থানে কাজ করতে সহায়তা করে।) তদন্তে পুলিশ ভবনের বাইরে জাল ও সুরক্ষা সামগ্রী পেয়েছে, যেগুলো আগুন নিরোধক বলে মনে হয়নি। এছাড়া জানালাগুলোতে স্টাইরোফোমও পাওয়া গেছে।

ঘটনার পরের সকালে টাওয়ার ব্লকগুলোর কিছু অংশ থেকে এখনো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। আটটি ভবনের মধ্যে চারটির আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দমকল বিভাগ জানিয়েছে, পুরো আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পুরো দিন লেগে যাবে।

এরই মধ্যে শত শত বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়ে জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। যারা পুনর্বাসনের প্রয়োজন, তাদের জন্য জরুরি আবাসন বরাদ্দ করা হচ্ছে।

হংকং ফায়ার ডিপার্টমেন্ট আগুনটিকে লেভেল-ফাইভ অ্যালার্ম হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে, যা সর্বোচ্চ সতর্কতার স্তর। হংকংয়ে সর্বশেষ এমন শ্রেণির অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল ১৭ বছর আগে।

স্থানীয় পুলিশের মুখপাত্র জানান, আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, এটা বিশ্বাস করার যে নির্মান প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা চরম অবহেলা করেছেন। তাদের অবহেলার কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে ও আগুন নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ব্যাপক প্রাণহানি হয়েছে।

কেএম

