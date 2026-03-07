  2. আন্তর্জাতিক

ইরানে বড় হামলার হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ০৭ মার্চ ২০২৬
ছবি: এক্স, গ্রাফিকস: জাগোনিউজ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যের লুজার বলে কটাক্ষ করেছেন এবং সতর্ক করে বলেছেন, দেশটি শিগগিরই আরও বড় হামলার মুখে পড়তে পারে।

নিজের সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, অবিরাম মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার কারণেই ইরান প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছে।

তিনি লেখেন, ইরান আগে মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছিল, কিন্তু এখন আর মধ্যপ্রাচ্যের দাদাগিরি করা শক্তি নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্যের লুজার হয়ে গেছে এবং বহু বছর এমনই থাকবে।

এর আগে ট্রাম্প ইরানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করেন এবং বলেন, সেটিই যুদ্ধ শেষ করার একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ।

অন্যদিকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে হামলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেও বলেছেন, ইরান কখনো আত্মসমর্পণ করবে না।

এদিকে মার্কিন অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বোমা হামলার অভিযান এখনও সামনে থাকতে পারে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের সামরিক সক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং পারমাণবিক কর্মসূচিকে লক্ষ্য করে ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছে। তবে যুদ্ধের লক্ষ্য ও সময়সীমা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান একাধিকবার পরিবর্তিত হয়েছে বলে বিশ্লেষকদের মত।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

