২৪ ঘণ্টায় ২২০ মার্কিন সেনা হতাহতের দাবি ইরানের

২৪ ঘণ্টায় ২২০ মার্কিন সেনা হতাহতের দাবি ইরানের
২৪ ঘণ্টায় ইরানের পাল্টা হামলায় ২২০ জন মার্কিন সেনা ও কমান্ডার নিহত বা আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে ইরান।
ইরানের খতম আল-আনবিয় সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টারের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইব্রাহিম জোলফাঘারি শনিবার (৭ মার্চ) এ তথ্য জানান।
তার দাবি অনুযায়ী, বাহরাইনে মার্কিন পঞ্চম নৌবহরকে লক্ষ্য করে চালানো হামলায় ২১ জন মার্কিন সেনা নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।
এছাড়া আল-ধাফরা এয়ার বেসে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলায় প্রায় ২০০ জন মার্কিন সেনা নিহত বা আহত হয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন।
ইরানি বাহিনী পারস্য উপসাগরের উত্তরাংশে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন একটি তেলবাহী জাহাজেও হামলা চালিয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
তবে এসব দাবির বিষয়ে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বা স্বাধীন কোনো সূত্র থেকে নিশ্চিত করা হয়নি।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক হামলা শুরু করার পর থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত রয়েছে।
সূত্র: প্রেসটিভি।
এমএসএম