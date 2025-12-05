পুতিনকে ‘গীতা’ উপহার দিলেন মোদী
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে রুশ ভাষায় অনূদিত ভগবদ্গীতা উপহার দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে মোদী লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট পুতিনকে রুশ ভাষার গীতার একটি কপি উপহার দিলাম। গীতার শিক্ষায় বিশ্বের কোটি মানুষের প্রেরণা মেলে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া আরেক পোস্টে মোদী দুই দেশের বন্ধুত্বকে ‘সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ’ বলে উল্লেখ করেন।
মোদী তার পোস্টে লিখেছেন, আমার বন্ধু, প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। আজ সন্ধ্যা এবং আগামীকালের আলোচনার জন্য অপেক্ষা করছি। ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্ব সময় পরীক্ষিত, যা আমাদের জনগণের জন্য অত্যন্ত কল্যাণ বয়ে এনেছে।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে দিল্লিতে পৌঁছেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে বিমানবন্দরে গিয়ে তাকে স্বাগত জানান।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) হবে দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠক। তার আগে পুতিনকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হবে। সকালে রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন পুতিন।
সরকারি সূত্রে জানা গেছে, পুতিনের সফরে বড় একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলও এসেছে। ভারত আশা করছে, রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের কৌশলগত অংশীদারত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সুযোগ তৈরি হবে।
উভয় পক্ষ জানিয়েছে, শীর্ষ বৈঠকে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও বাণিজ্য—এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই মূল আলোচনা হবে। শিপিং, স্বাস্থ্যসেবা, সার ও যোগাযোগ খাতে একাধিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে।
এদিকে বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে অতিরিক্ত এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কেনার পরিকল্পনা এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিলম্বিত সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ—এসব নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়। ২০১৮ সালে ৫ বিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে কেনা এস-৪০০ সিস্টেম ভারতের ‘অপারেশন সিন্ধুরের’ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
সূত্র : এএনআই
কেএম