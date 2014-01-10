শেষ ভাষণে কী বলেছিলেন খামেনি?
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলায় শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। মৃত্যুর আগে সব শেষ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি। তার সেই ভাষণেও ছিল ইরানের প্রতিরোধ-সক্ষম হয়ে ওঠার গুরুত্ব। তার কথায়, দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিরোধক্ষম অস্ত্র থাকা অপরিহার্য।
ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে জেনেভায় পরোক্ষ আলোচনা শুরুর পর দেওয়া ওই ভাষণে খামেনি বলেন, ‘আমাদের অবশ্যই প্রতিরোধক্ষম অস্ত্র থাকতে হবে। কোনো দেশের কাছে প্রতিরোধক্ষম অস্ত্র না থাকলে শত্রুরা তাকে পায়ের নিচে পিষে ফেলবে।’
তিনি আরও বলেন, প্রতিরোধক্ষম অস্ত্র আমাদের জাতির প্রয়োজনীয়তার একটি। আমেরিকানরা অযথাই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে—‘তোমরা অমুক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র রাখতে পারবে, অমুক পাল্লার বেশি নয়।’ এর সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক? এটি ইরানি জাতির বিষয়।
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির প্রসঙ্গ টেনে খামেনি বলেন, ‘তাদের মনে হয়—এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারবার বলেন—মার্কিন সেনাবাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী। কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীও কখনো এমন চড় খেতে পারে যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।’
সূত্র: রয়টার্স
