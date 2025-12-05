ভারত-রাশিয়ার বন্ধুত্ব ‘সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ’: মোদী

ভারত-রাশিয়ার বন্ধুত্ব ‘সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ’: মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্ব সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যা আমাদের জনগণের জন্য অত্যন্ত কল্যাণ বয়ে এনেছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে দুই দিনের ভারত সফরে আসা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বরণ করে নেওয়ার পর এক্সে দেওয়া পোস্টে এমন মন্তব্য করেন মোদী।
মোদী তার পোস্টে আরও লেখেন, আমার বন্ধু, প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ভারতে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। আজ সন্ধ্যার ও আগামীকালের আলোচনার জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করছি।
বিমানবন্দরে স্বাগত জানানো পর পুতিনকে রুশ ভাষায় অনূদিত গীতা উপহার দেন নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে মোদী লেখেন, প্রেসিডেন্ট পুতিনকে রুশ ভাষার গীতার একটি কপি উপহার দিলাম। গীতার শিক্ষায় বিশ্বের কোটি মানুষ প্রেরণা খুঁজে পায়।
ভারতের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে দিল্লিতে পৌঁছান পুতিন। সেসময় নরেন্দ্র মোদী নিজে বিমানবন্দরে গিয়ে তাকে স্বাগত জানান।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠক হয়েছে। বৈঠক শেষে যৌথ প্রেস ব্রিফিং করেন পুতিন ও মোদী। তার আগে এদিন পুতিনকে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। সকালে রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান রুশ প্রেসিডেন্ট।
সরকারি সূত্রে জানা গেছে, পুতিনের সফরে বড় একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলও এসেছে। ভারত আশা করছে, রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের কৌশলগত অংশীদারত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সুযোগ তৈরি হবে।
উভয় পক্ষ জানিয়েছে, শীর্ষ বৈঠকে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও বাণিজ্য- এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই মূল আলোচনা হবে। পণ্য পরিবহণ, স্বাস্থ্যসেবা, সার ও যোগাযোগ খাতে একাধিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে।
এদিকে, দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে অতিরিক্ত এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কেনার পরিকল্পনা ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সামরিক সরঞ্জামের বিলম্বিত সরবরাহ- এসব নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়। ২০১৮ সালে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলারের চুক্তিতে কেনা এস-৪০০ সিস্টেম ভারতের ‘অপারেশন সিঁদুরের’ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
সূত্র : এএনআই ও নরেন্দ্র মোদীর এক্স অ্যাকাউন্ট
