ভারতে নাইট ক্লাবে ভয়াবহ আগুন, পর্যটকসহ নিহত ২৩

ভারতে নাইট ক্লাবে ভয়াবহ আগুন, পর্যটকসহ নিহত ২৩
ভারতের পর্যটন রাজ্য গোয়ার একটি জনপ্রিয় নাইটক্লাবে ভয়াবহ আগুনে পর্যটকসহ ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৫০ জন। শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে উত্তর গোয়ার আরপোরা শহরের ‘ব্রিচ বাই রোমিও লেন’ এ এই দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, নিহতদের মধ্যে তিন থেকে চারজন পর্যটক ও বাকি ১৯ জন ক্লাবের কর্মী। আহতরা গোয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
পুলিশ প্রথমে ধারণা করেছিল, নাইটক্লাবের রান্নাঘরের কাছে কোনো সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে পরিদর্শনে সিলিন্ডার ঠিকঠাক অবস্থায় মিলেছে বলে জানিয়েছেন গোয়ার পুলিশের মহাপরিদর্শক (ডিজিপি)।
কর্মকর্তারা জানান, বিস্ফোরণ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আগুন পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে ভেতরে থাকা অনেকে বের হওয়ার সুযোগ পাননি।
নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আহতদের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো বিস্তারিত জানায়নি প্রশাসন।
নিহতদের পরিচয় নিশ্চিতকরণ ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের কাজ চলছে। তদন্তের অংশ হিসেবে ক্লাবটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, গ্যাস সংযোগ এবং জরুরি নির্গমনপথসহ সব দিক খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন ডিজিপি।
জানা গেছে, প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। আপাতত ক্লাবটি সিল করে দেওয়া হয়েছে ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাথমিক তথ্য বলছে, ক্লাবটি আগুন-নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে মানেনি।
গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রমোদ সাওয়ান্ত ঘটনাটিকে ‘অত্যন্ত বেদনাদায়ক’ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি জানান, আগুন লাগার কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে ক্লাবটি অগ্নি নিরাপত্তা মানদণ্ড ও বিল্ডিং নিয়মকানুন মেনে চলেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।
এদিকে, এ ঘটনায় ভারতের প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মু গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, উত্তর গোয়ার এই মর্মান্তিক ঘটনার খবরে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও গভীর শোক প্রকাশ করে টুইট করেছেন। তিনি লেখেন, গোয়ার আরপোরায় অগ্নিকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। যারা প্রিয়জন হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। তিনি আরও জানান, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় সব সহায়তা দেবে।
প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সহায়তা তহবিল থেকে নিহতদের পরিবারের প্রতি মাথাপিছু ২ লাখ রুপি ও আহতদের জন্য ৫০ হাজার রুপি করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
