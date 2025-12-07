যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার সীমান্ত এলাকায় ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার সীমান্ত এলাকায় ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প
যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা ও কানাডার ইউকন সীমান্ত এলাকায় ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ২টা ৪১ মিনিটে এই ভূমিকম্প আঘাত হানে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানায়, আলাস্কার জুনো শহর থেকে প্রায় ২৩০ মাইল (৩৭০ কিমি) উত্তর-পশ্চিমে ও ইউকনের হোয়াইটহর্স থেকে ১৫৫ মাইল (২৫০ কিমি) পশ্চিমে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়।
জানা গেছে, ভূমিকেন্দ্রের সবচেয়ে কাছের কানাডিয়ান বসতি হলো হেইন্স জাংশন গ্রাম, যা প্রায় ৮০ মাইল (১৩০ কিমি) দূরে। ২০২২ সালের হিসেবে ওই এলাকায় বসবাস করেন ১ হাজার ১৮ জন।
ভূমিকেন্দ্র আলাস্কার ইয়াকুতাত শহর থেকেও মাত্র ৫৬ মাইল (৯১ কিমি) দূরে, যেখানে ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যা মাত্র ৬৬২ জন।
ইউএসজিএস জানায়, ভূমিকম্পটি প্রায় ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) গভীরে ঘটেছে ও এর পরপরই একাধিক ছোট আফটারশক অনুভূত হয়েছে।
হোয়াইটহর্সে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ সার্জেন্ট কালিস্টা ম্যাকলিয়ড জানান, ভূমিকম্প নিয়ে তারা দুটি ৯১১ কল পেয়েছেন। অনেক মানুষ সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন যে তারা ঝাঁকুনি টের পেয়েছেন।
কানাডার ন্যাচারাল রিসোর্সেসের ভূকম্পবিদ অ্যালিসন বার্ড জানান, ইউকনের যেসব এলাকায় ভূমিকম্পের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে, সেগুলো পার্বত্য ও সেখানে লোকসংখ্যা কম। মূলত মানুষ জানিয়েছে, ঝাঁকুনিতে শেলফ রাখা ও দেয়ালে ঝোলানো জিনিসপত্র পড়ে গেছে। তবে কোনো অবকাঠামোগত ক্ষতির তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।
সূত্র: গার্ডিয়ান
এসএএইচ