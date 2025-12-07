  2. আন্তর্জাতিক

ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা-ভূমিধসে নিহত ৯০০ ছাড়ালো

প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ইন্দোনেশিয়ার আচেহ তামিয়াং শহরে আকস্মিক বন্যার পর কাদাভরা রাস্তায় পোষা বিড়ালকে নিয়ে হাঁটছেন এক নারী/ ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে তোলা ছবি/ এএফপি

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে টানা বৃষ্টিতে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা ৯০০ ছাড়ালো। স্থানীয় সময় শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দেশটির কর্মকর্তাদের বরারত দিয়ে এই তথ্য জানায় ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানায়, সুমাত্রা ও আচেহ প্রদেশের বিভিন্ন গ্রাম-শহর ও উপকূলীয় এলাকা থেকে এ পর্যন্ত ৯১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া এখনো কমপক্ষে ২৭৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

আচেহ প্রদেশের তামিয়াং জেলার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বন্যার কারণে খাবার, পানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকটে ভুগছেন তারা। বিশেষ করে, প্রত্যন্ত এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে সেখানকার লোকজন ব্যাপক ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন।

তামিয়াং জেলার একটি ইসলামি আবাসিক স্কুলের শিক্ষার্থী দিমাস ফিরমানসিয়াহ (১৪) রয়টার্সকে বলেছে, বন্যার কারণে সে-সহ স্কুলের অন্যান্য গত এক সপ্তাহ ধরে স্কুল হোস্টেলে আটকা পড়েছে ও পানির যোগান ফুরিয়ে যাওয়ায় বন্যার পানি ফুটিয়ে পান করতে বাধ্য হচ্ছে।

তামিয়াং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সরকারি সহায়তা কেন্দ্রগুলো থেকে খাবার ও পানি সংগ্রহ করে আনতে তাদের সীমহীন ভোগান্তি সহ্য করতে হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রবাও সুবিয়ান্তো কয়েক দিন আগে বলেছিলেন যে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে এবং বিপর্যয় মোকাবিলায় সরকারের যে প্রস্তুতি, তা সন্তোষজনক। তবে সুমাত্রা ও আচেহ প্রদেশের প্রশাসন প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষন করেনি। এ দুই প্রদেশের কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জরুরি অবস্থা ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছেন।

সূত্র: রয়টার্স

