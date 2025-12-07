  2. আন্তর্জাতিক

কলকাতার সায়েন্স সিটিতে শুরু হলো ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার

প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
কলকাতায় শুরু হলো ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার

প্রতি বছর কলকাতায় শীতের সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গেছে ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার। এরই ধারাবাহিকতায় শহরের সায়েন্স সিটি ময়দানে শুরু হয়েছে ২৪তম ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার (আইআইএমটিএফ)-২০২৫।

দ্য বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং জিএস মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েটস-এর যৌথ উদ্যোগে এ মেলা আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় মোট ১৭টি দেশ অংশ নিচ্ছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। যদিও সরকারিভাবে বাংলাদেশ অংশ না নিলেও বেসরকারিভাবে দেশটির বেশ কয়েকটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

মেলা শুরু হতেই বাংলাদেশি স্টলগুলোতে দর্শনার্থীদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ঢাকার জামদানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পোশাক— আকর্ষণীয় সব পণ্য পাওয়া যাচ্ছে এসব স্টলে।

গত বছর প্রতিদিন প্রায় ৫০ হাজার ক্রেতা ও দর্শনার্থী এসেছিলেন মেলায়। উদ্যোক্তাদের আশা, এ বছর ভিড় আরও বাড়বে।

জিএস মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েটসের সভাপতি উৎপল রায় জানান, বাংলাদেশ প্রথমে সরকারিভাবে অংশগ্রহণের কথা জানালেও পরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো তা স্থগিত করে। তবে বাংলাদেশের একটি খ্যাতনামা বাণিজ্য সংস্থা তাদের ১০টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে ১৭টি স্টল স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ ছাড়াও নানা দেশ থেকে বিক্রেতারা এ মেলায় অংশ নিয়েছেন। শুকনো ফল, প্রক্রিয়াজাত খাবার, চামড়ার পণ্য, হস্তশিল্প, হ্যান্ডলুম, পোশাক, আসবাবপত্র, শিল্পকর্ম ও রান্নাঘরের সরঞ্জামসহ নানান সামগ্রী প্রদর্শিত হচ্ছে। ফলে শীতের মৌসুমে নতুন কিছু কেনার জন্য এ মেলাটি অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। মেলাকে কেন্দ্র করে সায়েন্স সিটি প্রদর্শনী প্রাঙ্গণকে অপূর্ব রং ও আলোকসজ্জায় সাজানো হয়েছে।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) মেলার উদ্বোধন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক দেবাশীষ কুমার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে, বিসিসিআই সভাপতি অভিজিৎ রায় এবং হ্যান্ডিক্রাফটসের আহ্বায়ক ওপি প্রহ্লাদ করসহ আরও অনেকে।

