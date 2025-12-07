বেনিনে সামরিক অভ্যুত্থান, দায়িত্ব নিলেন কে?

বেনিনে সামরিক অভ্যুত্থান, দায়িত্ব নিলেন কে?
পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনে নতুন করে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে উপস্থিত হয়ে একদল সেনা সদস্য বর্তমান সরকার ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তারা নিজেদের ‘মিলিটারি কমিটি ফর রিফাউন্ডেশন’ নামে পরিচয় দিয়েছে।
সেনাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে অপসারণ করা হয়েছে। কমিটির প্রধান হিসেবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পাস্কাল টাইগ্রিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
বেনিন ১৯৬০ সালে ফ্রান্সের নিকট থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে। এরপর বহুবার সামরিক অভ্যুত্থানের মুখোমুখি হয়েছে দেশটি। তবে সাবেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা মাথিয়্যু কেরেকুর দুই দশকের শাসনের পর ১৯৯১ সাল থেকে দেশটি তুলনামূলকভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছিল।
২০১৬ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট পাত্রিস তালোঁ আগামী এপ্রিলের নির্বাচনের পর পদ ছাড়ার কথা ছিল। তার দলের প্রার্থী, সাবেক অর্থমন্ত্রী রুমোয়াল্ড ওয়াদাগনি নির্বাচনে বিজয়ের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলেন।
গত মাসে জাতীয় সংসদ প্রেসিডেন্টের মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে সাত বছর করলেও তা কার্যকর হয়নি।
পশ্চিম আফ্রিকায় সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান দেখা যাচ্ছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগে গিনি-বিসাউতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাবেক প্রেসিডেন্ট উমারো এমবালোর ক্ষমতার অবসান হয়। সেখানে বিতর্কিত নির্বাচনে উভয় প্রার্থী নিজেদের বিজয় দাবি করেছিলেন।
সূত্র : সিএনএন
কেএম