যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে আরও ৫০ ইরানিকে
যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন দমন নীতির কারণে ৫০ জনের বেশি ইরানি নাগরিক দেশে ফিরছেন।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাঈ জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ জন ইরানি দেশে ফিরবেন। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এটিই দ্বিতীয় দল যারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে আসছেন।
সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দলটি রোববার কুয়েতে যাত্রাবিরতির পর ইরানে পৌঁছানোর কথা।
মুখপাত্র বাকাঈ যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বিদেশিদের বিরুদ্ধে — বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলের নাগরিক ও ইরানিদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদী আচরণ আমাদের কাছে স্পষ্ট।”
তিনি আরও বলেন, ইরানিদের ওপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা মানবাধিকার আইনেরও লঙ্ঘন।
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তবে ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের আওতায় ইরানের একটি অফিস কনস্যুলার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ১৯টি দেশের নাগরিকদের গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্বের আবেদন প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে, যার মধ্যে জুনে ঘোষিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ইরানও রয়েছে।
গত সেপ্টেম্বর ইরান জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন দমনের অংশ হিসেবে ১২০ জন ইরানিকে বহিষ্কার করেছে।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কনস্যুলার বিভাগের কর্মকর্তা হোসেইন নুশাবাদী তাসনিম নিউজকে জানান, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে প্রায় ৪০০ ইরানিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাদের বেশিরভাগই অবৈধভাবে দেশটিতে প্রবেশ করেছিলেন।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম