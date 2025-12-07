  2. আন্তর্জাতিক

হিথ্রো বিমানবন্দরের পার্কিংয়ে ‘পিপার স্প্রে’, গ্রেফতার ১

প্রকাশিত: ০৮:২২ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
হিথ্রো বিমানবন্দর/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের বহুতল পার্কিংয়ে কয়েকজনকে এক ধরনের ‘পিপার স্প্রে’ দিয়ে আক্রমণের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায়, রোববার সকাল ৮টা ১১ মিনিটের দিকে পার্কিং এলাকায় লোকজনের ওপর হামলার খবর পেয়ে সশস্ত্র পুলিশ দ্রুত সেখানে পৌঁছে।

পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, একদল ব্যক্তি লোকজনের দিকে পিপার স্প্রের মতো কিছু ছিটিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

লন্ডন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ২১ জনকে চিকিৎসা দিয়েছে, যাদের মধ্যে পাঁচজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

টম বেট নামে এক যাত্রী জানান, হঠাৎ গলায় জ্বালা অনুভব করলে তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এক মুহূর্তে দেখলাম সবাই একসঙ্গে কাশি দিচ্ছে, আমরা ভাবছিলাম কীভাবে এমন হলো।

পুলিশ জানায়, এক ব্যক্তিকে হামলার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং অন্য সন্দেহভাজনদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

মেট পুলিশের কমান্ডার পিটার স্টিভেন্স বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা মনে করছি, ঘটনাটি পরিচিত কয়েকজনের ঝগড়া থেকে শুরু হয়ে বড় আকার নেয়। এতে বেশ কিছু মানুষ আহত হয়েছে। এটি সন্ত্রাসী হামলা নয়।

তিনি আরও জানান, হিথ্রোতে পুলিশি উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য তদন্ত চলবে।

পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে আহতদের কারও অবস্থা গুরুতর নয়।

লন্ডন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ও লন্ডন ফায়ার ব্রিগেড জানিয়েছে, তারা ঘটনাস্থলে বিশেষ সহায়তা দিয়েছে এবং পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, একজনকে হাতকড়া পরানো হচ্ছে এবং ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও সশস্ত্র পুলিশ উপস্থিত।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

এমএসএম

