ডাকাতির পর ল্যুভর জাদুঘরে এবার পানি পড়ে নষ্ট কয়েকশ মিশরীয় শিল্পকর্ম

ডাকাতির পর ল্যুভর জাদুঘরে এবার পানি পড়ে নষ্ট কয়েকশ মিশরীয় শিল্পকর্ম
ডাকাতির পর ল্যুভর জাদুঘরে এবার পানি পড়ে নষ্ট হলো কয়েকশ মিশরীয় শিল্পকর্ম। প্যারিসের বিশ্ববিখ্যাত এই জাদুঘরের মিশর বিভাগে গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে পানি চুইয়ে পড়ার ঘটনায় প্রায় ৪০০ মূল্যবান নথি ও গবেষণা-সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
এই ঘটনার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ল্যুভর জাদুঘর থেকে দিনদুপুরে ১০২ মিলিয়ন ডলারের ঐতিহাসিক গহনা লুট করে পালিয়েছিল চার ডাকাত। সাত মিনিটের এই দুঃসাহসিক ডাকাতি জাদুঘরের পুরোনো অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলে।
ল্যুভরের ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ফ্রান্সিস স্টেইনবক জানিয়েছেন, গত ২৬ নভেম্বর পানির লিকেজ ধরা পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত সামগ্রীগুলো গবেষকদের ব্যবহৃত ‘ইজিপ্টোলজি জার্নাল’ ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নথি, যেগুলোর বেশিরভাগই উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের শুরুর সময়কার।
তিনি বলেন, এগুলো গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোনোটি অদ্বিতীয় বা ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়।
ঘটনার সূত্রপাত জাদুঘরের উষ্ণায়ন ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থার একটি ভাল্ব ভুলবশত খুলে যাওয়ায়। এর ফলে ‘মোলিয়ান উইং’–এর সিলিং দিয়ে পানি নেমে আসে, যেখানে এসব নথি সংরক্ষিত ছিল। বহুদিন ধরেই ব্যবস্থাটি নিষ্ক্রিয় ছিল এবং ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পুরো ব্যবস্থা বদলে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে।
স্টেইনবক জানান, ক্ষতিগ্রস্ত নথি শুকানো হবে, পরে বিশেষজ্ঞ বই বাঁধাইকারীর কাছে পাঠিয়ে সংস্কার শেষ হলে আবার তাকেই ফেরত রাখা হবে।
বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দর্শনার্থী যাওয়া জাদুঘর ল্যুভর। ২০২৪ সালে প্যারিসের এই জাদুঘরটি প্রায় ৮৭ লাখ দর্শনার্থীকে স্বাগত জানিয়েছিল, যাদের প্রায় ৬৯ শতাংশই বিদেশি।
