সরকার অনুগত সেনাদের সহযোগিতায় বেনিনে সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ

প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে উপস্থিত অভ্যুত্থানকারী সেনা সদস্যরা/ ছবি : আল-জাজিরা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনে সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্য পরিচালিত অভ্যুত্থান চেষ্টা নস্যাৎ করা হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) বেনিন সরকারের পক্ষ থেকে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলাসানে সাইদু বলেন, বেনিনের সশস্ত্র বাহিনী নেতৃত্ব, শপথ ও প্রজাতন্ত্রের প্রতি অনুগত থেকে অভ্যুত্থান চেষ্টা নস্যাৎ করেছে।

তিনি আরও বলেন, রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে অল্পসংখ্যক সৈন্য রাষ্ট্র ও এর প্রতিষ্ঠানগুলোকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে। তবে সরকারপন্থি সৈন্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে অভ্যুত্থান চেষ্টা ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছে।

এর আগে রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে একদল সৈন্য টেলিভিশনে ঘোষণা দেয় যে তারা প্রেসিডেন্ট পাত্রিস তালোনকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বিবিসিকে জানিয়েছেন, তারা গুলির শব্দ শুনেছেন এবং রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমের কয়েকজন সাংবাদিককে জিম্মি করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট নিরাপদ স্থানে আছেন বলে বিবিসিকে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্টের এক উপদেষ্টা।

রাজধানী কোটোনুর আকাশে হেলিকপ্টার টহল দিতে দেখা গেছে এবং শহরের বিভিন্ন সড়কে সামরিক বাহিনীর ভারী উপস্থিতির কারণে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের সাবেক উপনিবেশ বেনিনকে দীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল গণতন্ত্রগুলোর একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশটি আফ্রিকার প্রধান তুলা উৎপাদক হলেও এখনও বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি।

