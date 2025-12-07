উগান্ডায় নির্বাচনী প্রচারকালে বিরোধী নেতাকে মারধর

উগান্ডায় নির্বাচনী প্রচারকালে বিরোধী নেতাকে মারধর
উগান্ডার বিরোধীদলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ববি ওয়াইন অভিযোগ করেছেন যে দেশের উত্তরে নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনী তাকে, তার সহকারী এবং সমর্থকদের মারধর করেছে। আগামী ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে সহিংসতা আরও বাড়ছে বলে তিনি সতর্ক করেন।
পপস্টার থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া ববি ওয়াইনের আসল নাম রবার্ট কিয়াগুলানিই। তিনি ৮১ বছর বয়সী বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইয়োওয়েরি মুসেভেনির বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ২০২১ সালের নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে একাধিক পোস্টে ওয়াইন জানান, উত্তরের গুলু শহরে একটি প্রচারণা স্থানে পৌঁছানোর সময় তাকে মুখে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। শুধু তিনি নন, তার অনেক সমর্থককেও মারধর করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
তিনি লিখেন, পুলিশ ও সামরিক পোশাকে থাকা দুর্বৃত্তরা আমাদের ওপর লাঠি ও পাথর নিয়ে হামলা চালায়। আমাকে মুখে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে… আমাদের বহু সহকর্মী হাসপাতালে।
সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ক্রিস মাগেজি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ওয়াইন ও তার সমর্থকরা নির্ধারিত সময়ের বাইরে প্রচারণা করছিল এবং বেআইনি শোভাযাত্রা করেছিল। আইন মেনে সবাই চলতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করে।
এ বিষয়ে পুলিশের মুখপাত্রকে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করলেও তিনি সাড়া দেননি।
ওয়াইন জানান, তার একজন সহকারীকে মাথায় মারাত্মক আঘাত করা হয়েছে এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থার একটি ছবি পোস্ট করেন। এছাড়া তাদের প্রচারসামগ্রী ও সাউন্ড সিস্টেম ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
তার প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, বিপুলসংখ্যক সামরিক ও পুলিশ সদস্য লাঠি দিয়ে লোকজনকে মারধর করছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম