সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
উগান্ডায় নির্বাচনী প্রচারকালে বিরোধী নেতাকে মারধর
উগান্ডার বিরোধীদলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ববি ওয়াইন অভিযোগ করেছেন যে দেশের উত্তরে নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনী তাকে, তার সহকারী এবং সমর্থকদের মারধর করেছে। আগামী ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে সহিংসতা আরও বাড়ছে বলে তিনি সতর্ক করেন।
সরকার অনুগত সেনাদের সহযোগিতায় বেনিনে সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ
পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনে সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্য পরিচালিত অভ্যুত্থান চেষ্টা নস্যাৎ করা হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) বেনিন সরকারের পক্ষ থেকে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।
হিথ্রো বিমানবন্দরের পার্কিংয়ে ‘পিপার স্প্রে’, গ্রেফতার ১
লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরের বহুতল পার্কিংয়ে কয়েকজনকে এক ধরনের ‘পিপার স্প্রে’ দিয়ে আক্রমণের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
১১ হাজারের বেশি বিদেশিকে ফেরত পাঠালো সৌদি আরব
সৌদি আরবজুড়ে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বৃহৎ অভিযানে গত এক সপ্তাহে ১৯ হাজার ৭৯০ জনকে আটক করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ইইউ বিলুপ্ত হওয়া উচিত: ইলন মাস্ক
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বড় অঙ্কের জরিমানার পর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন টেক দুনিয়ার শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক। ইইউ বিলুপ্ত করে প্রত্যেক দেশের কাছে সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ইলন মাস্ক।
‘অভিজ্ঞতাহীন’ সামরিক সচিবকে মোসাদের দায়িত্ব দিলেন নেতানিয়াহু
ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা ‘মোসাদ’-এর নতুন প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল রোমান গফম্যানকে মনোনীত করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। পূর্বে গোয়েন্দা অভিজ্ঞতা না থাকা মেজর রোমান ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত সামরিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে আরও ৫০ ইরানিকে
যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন দমন নীতির কারণে ৫০ জনের বেশি ইরানি নাগরিক দেশে ফিরছেন।
যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী ধরা পড়লেই ৬ লাখ টাকা জরিমানা
যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী ধরা পড়লেই পাঁচ হাজার ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ছয় লাখ টাকা) জরিমানা আদায় শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুমোদিত ‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট’-এর অধীনে নতুন এই জরিমানা কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ।
ইউরোপে নিয়ম ভঙ্গ করেছে এক্স, জরিমানা ১২০ মিলিয়ন ইউরো
অনলাইন কনটেন্টে নিয়ম ভঙ্গের জন্য ইলন মাস্কের সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানি এক্স-কে ১২০ মিলিয়ন ইউরো (১৪০ মিলিয়ন ডলার) জরিমানা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ইইউর নতুন ডিজিটাল আইন ‘ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট’ (ডিএসএ) এর অধীনে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) এ জরিমানা ঘোষণা করা হয়।
বেনিনে সামরিক অভ্যুত্থান, দায়িত্ব নিলেন কে?
পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনে নতুন করে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে উপস্থিত হয়ে একদল সেনা সদস্য বর্তমান সরকার ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তারা নিজেদের ‘মিলিটারি কমিটি ফর রিফাউন্ডেশন’ নামে পরিচয় দিয়েছে।
