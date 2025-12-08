  2. আন্তর্জাতিক

জাপানে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, তিন প্রদেশে সুনামি সতর্কতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
জাপানে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, তিন প্রদেশে সুনামি সতর্কতা
ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল অওমোরি প্রদেশের উপকূলীয় এলাকা

জাপানের আবহাওয়া অধিদপ্তর (জেএমএ) জানিয়েছে, দেশটির উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাত ১১টা ১৫ মিনিটে এই ভূমিকম্পন অনুভূত হয়। জেএমএ আরও জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পের জন্য আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছিল।

জানা গেছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল অওমোরি প্রদেশের উপকূলীয় এলাকায়। এর উৎস ছিল ৫০ কিলোমিটার গভীরে।

প্রাথমিকভাবে এর মাত্রা ৭ দশমিক ৬ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে জাপানি ভূমিকম্প পরিমাপক সিসমিক ইনটেন্সিটি স্কেলে এর তীব্রতা ছিল আপার ৬, যেখানে সর্বোচ্চ স্কেল ৭।

এই শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরপরই জাপানের হোক্কাইডো, অওমোরি ও ইওয়াতে প্রদেশের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। সতর্কতায় বলা হয়েছে, ভূমিকম্পের প্রভাবে ৩ মিটার (প্রায় ১০ ফুট) পর্যন্ত সুনামি হতে পারে।

সূত্র: দ্য মাইনিচি

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।