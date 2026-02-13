পাঁচ আসনের গণভোটে জিতলো ‘না’

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০০ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
এখন পর্যন্ত গণভোটে ‘না’ জয় পেয়েছে পাঁচটি আসনে। আসনগুলো হলো- বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম-১৩ ও সুনামগঞ্জ-২।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের ফলাফল শিট থেকে এ তথ্য জানা যায়। এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

বান্দরবান
হ্যাঁ ভোট পড়েছে ৭১ হাজার ৪১৭টি, না ভোট পড়েছে ৯০ হাজার ১৫৬। এ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ১৫ হাজার ৪২২টি।

রাঙ্গামাটি
হ্যাঁ ভোট পড়েছে ৭১ হাজার ৬৯৯টি। না ভোট পড়েছে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৮০৫টি। মোট ভোটার ৫ লাখ ৯ হাজার ২৬৭টি।

খাগড়াছড়ি
হ্যাঁ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৩৫৫টি। না ভোট পড়েছে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৯৪২টি। মোট ভোটার ৫ লাখ ৫৪ হাজার ১১৩ জন।

চট্টগ্রাম-১৩
হ্যাঁ ভোট পড়েছে ৮০ হাজার ৫৮০টি। না ভোট পড়েছে ১ লাখ ২৪ হাজার ৬২৯টি। মোট ভোটার ৩ লাখ ৯৫ হাজার ২৪৬টি।

সুনামগঞ্জ
না ভোট পড়েছে ৭০ হাজার ৮২৩টি। হ্যাঁ ভোট পড়েছে ৬৭ হাজার ৪১০টি। মোট ভোটার ৩ লাখ ৭৩ হাজার ১৬ ভোট।

