লেবাননে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল

প্রকাশিত: ০৮:৩৯ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দক্ষিণ লেবাননের জাব্বা গ্রামে ইসরায়েলি বিমান হামলার ধ্বংস হওয়া ভবনের সামনে দমকলকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা/ ফাইল ছবি: এএফপি

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে এই হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর এলিট রাদওয়ান ফোর্স যেসব অবকাঠামো ব্যবহার করতো, সেখানে এই হামলা চালানো হয়েছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আরও জানায়, রাদওয়ান ফোর্সের ‘ট্রেনিং ও কোয়ালিফিকেশন গ্রাউন্ড’ লক্ষ্য করেই মূলত এই বিমান হামলা চালানো হয়। এখান থেকেই হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা ও সেগুলো বাস্তবায়ন করে বলে দাবি দখলদার সেনাবাহিনীর।

২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর বৈরুতে কয়েকবার হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। দক্ষিণ ও পূর্ব লেবাননের অন্যান্য এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

দখলদার দেশটির দাবি, হিজবুল্লাহর হুমকি দূর করার উদ্দেশ্যে এসব হামলা চালানো হচ্ছে। লেবানন সীমান্ত এলাকায় পাঁচটি প্রধান স্থানে এখনো সেনা মোতায়েন রেখেছে ইসরায়েল।

সূত্র: টাইমস অব ইসরায়েল

