সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০৩ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

তানজানিয়ায় নির্বাচনী সহিংসতায় দুই হাজারের বেশি নিহত

তানজানিয়ার প্রধান বিরোধী দল চাদেমা দাবি করেছে, মাত্র এক সপ্তাহে নির্বাচনী সহিংসতায় দুই হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দলটি এ ঘটনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছে।

চীন-ভারতসহ কয়েক দেশের পণ্যে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কারোপ মেক্সিকোর

মেক্সিকোর আইনপ্রণেতারা চীন ও ভারতসহ বেশ কিছু দেশের শত শত পণ্যের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের একটি বড় প্যাকেজ অনুমোদন করেছেন।

দুর্নীতির অভিযোগে বলিভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট গ্রেফতার

বলিভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট লুইস আরসে দুর্নীতির একটি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন। এক মাস আগে রক্ষণশীল নেতা রদ্রিগো পাজ দেশটিতে ক্ষমতায় আসেন। এরপরই তাকে গ্রেফতার করা হলো।

এবার শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করতে চায় ডেনমার্ক

অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের পর ডেনমার্কও ১৫ বছরের নিচের শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনার পরিকল্পনা করেছে। অনলাইনে ঝুঁকি থেকে শিশু ও কিশোরদের সুরক্ষিত রাখতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

চীনের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-জাপানের যৌথ সামরিক মহড়া

চীন ও রাশিয়ার বিমান টহলের কয়েক দিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান যৌথ সামরিক মহড়া পরিচালনা করেছে। এটি দুই মিত্র দেশের শক্তি প্রদর্শনের বার্তা বলে জানিয়েছে টোকিও।

রেকর্ড ৯০১ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা ব্যয় বিল পাস করালো যুক্তরাষ্ট্র

প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ রেকর্ড ৯০১ বিলিয়ন বা ৯০ হাজার ১০০ কোটি ডলারের বার্ষিক প্রতিরক্ষা ব্যয় অনুমোদন করে একটি বিল পাস করেছে। স্থানীয় সময় বুধবারের (১০ ডিসেম্বর) ভোটে ৩১২ জন আইনপ্রণেতা বিলের পক্ষে ও ১১২ জন এর বিরোধিতা করেন। বিলটি এখন সিনেটে পাঠানো হয়েছে ও আগামী সপ্তাহেই পাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ সাবেক গোয়েন্দা প্রধানকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড

পাকিস্তানের শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)-এর সাবেক মহাপরিচালক ফাইজ হামিদকে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন সামরিক আদালত। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বরর) পাকিস্তান সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।

বুলগেরিয়া সরকারের পদত্যাগের দাবিতে হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

বুলগেরিয়ায় সরকারের পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। বুধবার সন্ধ্যায় (১০ ডিসেম্বর) দেশটিতে দুর্নীতি মোকাবিলায় ব্যর্থতার অভিযোগে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেয় সাধারণ মানুষ। খবর রয়টার্সের।

সৌদিজুড়ে ঝড়-বৃষ্টি, বন্যার সতর্কবার্তা

সৌদি আরবের অধিকাংশ এলাকায় ঝড়ো হাওয়াসহ মাঝারি ও ভারী বৃষ্টি শরু হয়েছে। যদি অল্প সময়ের মধ্যে আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটে, সেক্ষেত্রে অনেক এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা দিতে পারে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে দেশটির জাতীয় আবহাওয়া দপ্তর (এনসিএম)।

মিয়ানমারে হাসপাতালে জান্তার বিমান হামলায় নিহত ৩১

মিয়ানমারে হাসপাতালে জান্তার বিমান হামলায় কমপক্ষে ৩১ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা এক সহায়তাকর্মী জানিয়েছেন, একটি হাসপাতালে বিমান হামলা চালিয়েছে সামরিক বাহিনী। ওই হামলায় ৩০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। চলতি মাসে শুরু হতে যাওয়া নির্বাচনের আগে বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালাচ্ছে সামরিক বাহিনী। খবর এএফপির।

