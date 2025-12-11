মেট্রোরেল নির্ধারিত সময় অনুযায়ী চলবে: ডিএমটিসিএল

মেট্রোরেল নির্ধারিত সময় অনুযায়ী চলবে: ডিএমটিসিএল
ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেল নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করবে। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাতে ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, ‘মেট্রোরেলের সম্মানিত যাত্রীসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে মেট্রোরেল নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করবে।’
এর আগে ডিএমটিসিএলের স্বতন্ত্র চাকরি বিধিমালা প্রণয়নে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদে শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সকাল ৭টা থেকে সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির নিয়মিত কর্মকর্তা–কর্মচারীদের একাংশ। এর ফলে মেট্রোরেলের যাত্রীসেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।
দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার উত্তরা দিয়াবাড়িতে অবস্থিত মেট্রোরেলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় তারা দাবি আদায়ের জন্য বিভিন্ন স্লোগান দেন। একপর্যায়ে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন।
ডিএমটিসিএলের একটি সূত্র জানায়, আগামী ১৮ ডিসেম্বর বিশেষ বোর্ড সভায় স্বতন্ত্র চাকরি বিধিমালা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। সে ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের দাবি পূরণ হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় আন্দোলন করার যৌক্তিকতা আর নেই। তাই আগামীকাল থেকে সবাইকে নিয়ম অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে।
এমএমএ/কেএএ/