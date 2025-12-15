‘ফুলটাইম গার্লফ্রেন্ড’ নিয়োগ দিতে লিংকডইনে ভারতীয় যুবকের বিজ্ঞাপন

‘ফুলটাইম গার্লফ্রেন্ড’ নিয়োগ দিতে লিংকডইনে ভারতীয় যুবকের বিজ্ঞাপন
একজন ফুলটাইম বা ‘পূর্ণকালীন গার্লফ্রেন্ড’ নিয়োগ দিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইনে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দীনেশ নামে এক ভারতীয় নাগরিক। বিষয়টি নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই পদের জন্য এরই মধ্যে ২৬ জন আবেদন করেছেন। এরপর আর নতুন আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে না।
জানা গেছে, ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টেক মাহিন্দ্রাতে একজন ‘সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট’ হিসেবে কাজ করতেন দীনেশ। সম্প্রতি তিনি লিংকডইনে ‘ফুল-টাইম, হাইব্রিড’ গার্লফ্রেন্ড পদের বিজ্ঞাপনটি দেন। চাকরির বিবরণে সম্ভাব্য ‘গার্লফ্রেন্ড’-এর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দায়িত্বও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন দীনেশ।
বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন, এটি গুরগাঁওভিত্তিক একটি ফুল-টাইম হাইব্রিড গার্লফ্রেন্ড পদের সুযোগ। এই পদের মূল দায়িত্ব হবে গভীর আবেগী সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা, অর্থবহ কথোপকথনে অংশ নেওয়া, সঙ্গ দেওয়া, পারস্পরিক সহায়তা ও একসঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রম বা শখের কাজে অংশ নেওয়া।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, সক্রিয় যোগাযোগ, পারস্পরিক সম্মান ও বোঝাপড়া এই সম্পর্কের ভিত্তি হবে। পাশাপাশি যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি ইতিবাচক ও সহায়ক সম্পর্কের পরিবেশ তৈরি করাও এই পদের অংশ।
যোগ্যতার ক্ষেত্রে দীনেশ বলেন, আবেদনকারীর মধ্যে উচ্চ মানের আবেগী বুদ্ধিমত্তা, মনোযোগ দিয়ে শোনার ক্ষমতা, সহানুভূতি ও আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা থাকতে হবে। একই সঙ্গে রসবোধ, দয়ালু মনোভাব ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রত্যাশিত।
বিজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, ব্যক্তিগত ও যৌথ লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রাখার সক্ষমতা, একসঙ্গে শখ বা নতুন অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার আগ্রহ এবং সম্পর্কের ভেতরে একসঙ্গে বেড়ে ওঠার মানসিকতা থাকতে হবে।
এই অদ্ভুত চাকরির বিজ্ঞাপনটি ভাইরাল হতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় ব্যাপক হাসি-ঠাট্টা। কেউ কেউ মজা করে প্রশ্ন করেন বেতনের প্যাকেজ সম্পর্কে। একজন মন্তব্য করেন, এখন বুঝতে পারছি, আমার সাবেক প্রেমিকা ছয় মাস ইন্টার্নশিপ করে অন্য জায়গায় ফুল-টাইম গার্লফ্রেন্ডের চাকরি পেয়ে চলে গিয়েছিল। আরেকজন লেখেন, আপনি যদি যথেষ্ট ভারতীয় হন, তাহলে যেকোনো অ্যাপই ডেটিং অ্যাপ। তৃতীয় একজন বলেন, পদের বিবরণ বেশ চমৎকার, কিন্তু বেতন কত?
এক ব্যবহারকারী জানতে চান, এটি কোনো পরীক্ষামূলক পোস্ট কি না। জবাবে দীনেশ বলেন, না, একেবারেই না। এখানে প্রকৃত শূন্যপদ রয়েছে। প্রোফাইলটি ভালোভাবে বুঝতে চাকরির বিবরণ পড়ার অনুরোধ করছি। চাইলে যোগ্য ও আগ্রহী কাউকে রেফারও করতে পারেন।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ