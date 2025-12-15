গোলাম পরওয়ার
হাদিকে গুলি ‘ইন্টেলিজেন্স ফেইলিয়র’, সরকারকে জবাব দিতে হবে
ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনায় ‘ইন্টেলিজেন্স ফেইলিয়র’ দেখছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি মনে করেন, এই ব্যর্থতার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে।
ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, হাদির ওপর আক্রমণের আগে থেকেই সে বলছিল, ‘আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি’। কথাগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ইন্টেলিজেন্সের সবাই জানার পরও তার নিরাপত্তায় গোয়েন্দা সংস্থা কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এই ইন্টেলিজেন্স ফেইলিয়রের জন্য সরকারকে জবাব দিতে হবে।
তিনি বলেন, হাদির ওপর হামলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটা একটা প্যাকেজ প্রোগ্রাম। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গতকাল (রোববার) বলেছি—ডিজিএফআই, ডিবি, এসবি, এনএসআই হাজার হাজার কোটি টাকা বেতন নেয়। স্বাধীনতার ৫৪ বছরে আপনারা জনগণের নিরাপত্তায় একটি গোয়েন্দা তথ্য দিয়েও সহায়তা করতে পারেননি।
প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে এই জামায়াত নেতা বলেন, আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পর অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড ঘটলো। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যারা ছিলাম তাদের ওপর আক্রমণ হলো। আপনি বারবার জাতীয় ঐক্য অটুট রাখতে বলেন, সেটা তো আমরা করছি। আমরা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু আপনার সরকার ফ্যাসিবাদের অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়েছে।
ভারতীয় আধিপত্যবাদের সমালোচনা করে গোলাম পরওয়ার বলেন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শেখ হাসিনাকে যারা আশ্রয় দিয়েছে, হাদির ওপর গুলি করা ব্যক্তিকে যারা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, তারা বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে দেবে না। কিন্তু নির্বাচন বানচাল করে এদেশকে ভারতের কলোনি বানাতে দিতে আমরা রাজি নই।
তিনি বলেন, টকশোতে সুশীলরা, বুদ্ধিজীবীরা করপোরেট হাউজে বসে যে ন্যারেটিভ হাদির দিকে টার্গেট করলেন, সেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আজকের এ জনসভা। আজ গোটা জাতি প্রতিরোধের আওয়াজ তুলেছে।
