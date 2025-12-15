ভোটে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ-প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তথ্য চেয়েছে ইসি

ভোটে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ-প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তথ্য চেয়েছে ইসি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়া পুলিশ ও প্রশাসনের সব কর্মকর্তার তথ্য চেয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
কমিশনের উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন এরই মধ্যে এ-সংক্রান্ত চিঠি মাঠ কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
ইসি জানায়, নির্বাচনকালে দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করতে ভোটে দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তথ্য পাঠাতে হবে। এর মধ্যে উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি), পুলিশ কমিশনার, পুলিশ সুপার (এসপি) ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা (ওসি) অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।
এছাড়া মাঠপর্যায়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা বা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং উপজেলা বা থানা নির্বাচন কর্মকর্তারাও নিয়োজিত থাকবেন। তাদের তথ্যও নির্ধারিত ছকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পাঠাতে হবে।
