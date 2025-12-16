পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লো ৫৮ লাখ নাম

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লো ৫৮ লাখ নাম
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লো ৫৮ লাখ নাম। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শেষে রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এই তালিকা নিয়ে রাজ্যের রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়ানোর শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বাদ পড়া ৫৮ লাখ নামের মধ্যে ২৪ লাখ ভোটারকে ‘মৃত’, ১৯ লাখকে ‘স্থানান্তরিত’, ১২ লাখকে ‘নিখোঁজ’ ও ১৩ লাখকে ‘ডুপ্লিকেট’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
খসড়া তালিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে এসআইআরের প্রথম ধাপ শেষ হলো। যাদের নাম ভুলবশত বাদ পড়েছে, তারা এখন আপত্তি জানিয়ে সংশোধনের আবেদন করতে পারবেন। আপত্তি নিষ্পত্তির পর আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণা আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর আগে সর্বশেষ ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর করা হয়েছিল।
এদিকে, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জী এসআইআর প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচনের আগে লাখ লাখ যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে।
চলতি মাসের শুরুতে নদিয়ার কৃষ্ণনগরে এক জনসভায় মমতা বলেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা হলে মানুষকে রাস্তায় নামতে হবে। তিনি বলেন, এসআইআরের নামে মা-বোনদের অধিকার কেড়ে নেবে? নির্বাচনের সময় দিল্লি থেকে পুলিশ এনে মা-বোনদের ভয় দেখাবে। মা-বোনেরা, তোমাদের নাম কাটা হলে তোমাদের হাতেও তো উপায় আছে, রান্নাঘরে যে সরঞ্জাম ব্যবহার করো। তোমাদের শক্তি আছে। নাম কাটলে ছেড়ে দেবে না। সামনে লড়বে মেয়েরা, আর পেছনে থাকবে পুরুষরা।
অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ, অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে গঠিত ভোটব্যাংক রক্ষা করতেই এসআইআরের বিরোধিতা করছেন মমতা ব্যানার্জী। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মৃত, ভুয়া ও অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়ছে বলেই মমতা এখন আতঙ্কিত। তৃণমূল ও বিজেপির ভোটের ব্যবধান মাত্র ২২ লাখ।
এই বিষয়ে ব্যারাকপুরে বিজেপির সাবেক সংসদ সদস্য সদস্য অর্জুন সিং বলেন, মমতার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে। তার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ৫৮ লাখ লোকের নাম বাদ পড়েছে । ১ কোটি ৮২ লাখ লোকের হেয়ারিং আছে। কমপক্ষে ১ কোটি ভোটারের নাম এই তালিকা থেকে বাদ যাবে। যার মধ্যে মৃত ভোটার, রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশ কারীদের নাম থাকবে। এরই মধ্যে দেখা গেছে, প্রায় কুড়ি লাখ রোহিঙ্গা চুপচাপ এখান থেকে পালিয়ে গেছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে মমতার শেষ সময় চলে এসেছে।
অর্জুন সিংয়ের এই প্রতিক্রিয়ার পরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও বিধানসভার চিফ হুইপ নির্মল ঘোষ বলেন, একজন বৈধ ভোটারের নামও এই তালিকা থেকে বাদ গেলে রাজ্যজুড়ে আমরা আন্দোলনে নামবো। যারা মৃত ভোটার ও যারা স্থায়ীভাবে এখান থেকে চলে গেছেন, তাদের নামে বাদ গেলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, প্রত্যেক বিধানসভায় ২৫ হাজার থেকে শুরু করে ৭০ ও ৮০ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়ছে। পার্টির নির্দেশ মতো এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ আন্দোলনে নামবো।
