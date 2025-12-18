  2. গণমাধ্যম

ব্র্যাক মাইগ্রেশন অ্যাওয়ার্ড পেলেন জাগো নিউজের রায়হান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ব্র্যাক মাইগ্রেশন অ্যাওয়ার্ড পেলেন জাগো নিউজের রায়হান
ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক রায়হান আহমদ

অভিবাসন খাতে সাংবাদিকতায় অবদান রাখায় ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক রায়হান আহমদ। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর লেকশোর হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার ও ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে করা জাগো নিউজে প্রকাশিত ‘মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার: টাকা গেছে বহু হাতে, ফেরত দিচ্ছে না কেউ’ প্রতিবেদনের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

এছাড়া চলতি বছর রায়হান আহমেদ অভিবাসন খাতে অবদান রাখায় অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম-ওকাপ মিডিয়া ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ লাভ করেন। ক্লাইমেট মাইগ্রেশন নিয়ে কাজ করে তিনি সিপিআরডি-ক্লাইমেট ওয়াচ ফেলোশিপ- ২০২৫ লাভ করেন।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার, দৈনিক সমকালের সম্পাদক শাহেদ মুহাম্মদ আলী, অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনির, ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের শরিফুল হাসানসহ দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা।

অভিবাসন খাতে সাংবাদিকদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ২০১৫ সালে দেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড। এ বছর দশমবারের মতো এই পুরস্কার দেওয়া হলো।

রায়হান আহমদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। ক্যাম্পাসে থাকাকালীন তিনি সাংবাদিকতায় যোগ দেন। তিনি রেডিও ট্যুডে ৮৯.৬এফএম সহ বিভিন্ন অনলাইন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০২৩ সালে তিনি জাগোনিউজ২৪.কম-এ স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যোগ দেন। তিনি অভিবাসন ও পরিবেশ বিটে কাজ করছেন। পাশাপাশি ইসলামি দলগুলো নিয়ে কাজ করছেন।

