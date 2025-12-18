রুশ বন্দরে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন

রুশ বন্দরে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন
রাশিয়ার রোস্তভ-অন-ডন বন্দর এবং দক্ষিণ রোস্তভ অঞ্চলের বাতাইস্ক শহরে রাতভর ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এতে একটি পণ্যবাহী জাহাজের দুই ক্রু সদস্যসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। খবর আল জাজিরার।
স্থানীয় গভর্নর ইউরি স্লিউসার টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপ চ্যানেলে লিখেছেন, আগুন নিভে গেছে। রোস্তভ-অন-ডনের প্রধান আলেকজান্ডার স্ক্রিয়াবিন এর আগে বলেছিলেন যে, হামলা থেকে তেল পণ্যের লিকেজ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
চলতি মাসের শুরুতে কিয়েভের হামলায় রাশিয়ায় তেল রপ্তানি করতে যাওয়া তিনটি ‘ছায়া বহর’ ট্যাঙ্কার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ‘সাগর থেকে ইউক্রেনকে বিচ্ছিন্ন’ করার হুমকি দিয়েছিলেন।
অপরদিকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত ইউক্রেনের ৪৭টি ড্রোন ধ্বংস করেছে।ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে ৩১টি, কৃষ্ণ সাগরে পাঁচটি, ক্রাইমিয়া অঞ্চলে চারটি, বেলগোরোদ অঞ্চলে চারটি এবং রোস্তভ অঞ্চলে তিনটি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে।
এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে নতুন আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কর্মকর্তারা চলতি সপ্তাহে মায়ামিতে বসবেন। হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তা বুধবার এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি কিয়েভ এবং ট্রাম্পের দূতদের মধ্যে বার্লিনে দুই দিনের বৈঠকে অগ্রগতির প্রশংসা করার পর এবং মস্কো ‘নতুন যুদ্ধের বছরের’ জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে সতর্ক করার পর এই আলোচনা শুরু হয়েছে।
টিটিএন