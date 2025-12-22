কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ

  2. আন্তর্জাতিক

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ করেছে ভারতের কয়েকটি হিন্দু সংগঠন। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন বিকেলে কলকাতার বেগ বাগান মোড়ে শত শত বিক্ষোভকারী মিছিল করে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দিকে যেতে থাকে। তবে প্রায় ২০০ মিটার দূরেই তাদের আটকে দেয় কলকাতা পুলিশ।

এসময় সেখানেই বসে পড়েন শুভেন্দু অধিকারীসহ হিন্দু সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা। সেখানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল পোড়ানো হয়।

শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, আগামী দিনে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে প্রতীকী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।

