সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:২৯ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

কলকাতায় বাংলাদেশি হাইকমিশন না রাখতে দেওয়ার হুমকি বিজেপির শুভেন্দুর

কলকাতায় বাংলাদেশের হাইকমিশন রাখতে দেবেন না বলে হুমকি দিয়েছেন ভারতের হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রধান শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) কলকাতার বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে গিয়ে দলবল নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সময় এই হুমকি দেন তিনি।

দুগ্ধপণ্য আমদানিতে চীনের নতুন শুল্ক, ‘অযৌক্তিক’ বললো ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ইউরোপ থেকে আমদানি করা কিছু দুগ্ধপণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে চীন। আর এই পদক্ষেপকে ‘অযৌক্তিক’ বলে আখ্যা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) চীনের এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে ইউরোপীয় জোটটি।

রাশিয়ায় গাড়িবোমা বিস্ফোরণে শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা নিহত

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে দেশটির এক শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার তদন্তে গঠিত কমিটি জানায়, সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে একটি গাড়ির নিচে পুঁতে রাখা বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত হলে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফানিল সারভারভ গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ

কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ করেছে ভারতের কয়েকটি হিন্দু সংগঠন। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিকেলে কলকাতার বেগ বাগান মোড়ে শত শত বিক্ষোভকারী মিছিল করে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দিকে যেতে থাকে। তবে প্রায় ২০০ মিটার দূরেই তাদের আটকে দেয় কলকাতা পুলিশ।

গ্রিনল্যান্ডে ট্রাম্পের বিশেষ দূত নিয়োগ, মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করবে ডেনমার্ক

গ্রিনল্যান্ডে বিশেষ দূত নিয়োগের ঘোষণা দেওয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব করার কথা জানিয়েছে ডেনমার্ক। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডের জন্য একজন বিশেষ দূত নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর এই প্রতিক্রিয়া জানায় কোপেনহেগেন।

ভারতে খ্রিষ্টানদের বাড়িঘরে আগুন, গির্জায় হামলা

ভারতের ছত্তিসগড় রাজ্যের কানকের জেলায় শেষকৃত্যকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার পর একাধিক সহিংস ঘটনার ঘটেছে। একটি খ্রিষ্টান পরিবারের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে, গির্জা ও প্রার্থনাকক্ষ ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশের ওপর পাথর নিক্ষেপে অন্তত ২০ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র।

বিশ্ববাজারে সোনার দাম ইতিহাসে সর্বোচ্চ

বিশ্ববাজারে সোনার দাম সোমবার (২২ নভেম্বর) ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এদিন প্রথমবারের মতো আউন্সপ্রতি সোনার দাম ৪ হাজার ৪০০ ডলার অতিক্রম করেছে। এদিন রূপার দামও নতুন রেকর্ডে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার কমানোর জোরালো সম্ভাবনার কারণে সোনার দামে এই উল্লম্ফন দেখা গেছে।

বিশ্বজুড়ে আবারও শুরু হতে পারে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা

২০২৬ সাল থেকেই বিশ্বজুড়ে নতুন করে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আশঙ্কা জোরালো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার দূরপাল্লার পারমাণবিক অস্ত্র সীমিত করার সর্বশেষ চুক্তি ‘নিউ স্টার্ট’-এর মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ফেব্রুয়ারিতে। নতুন করে চুক্তির জন্য আলোচনার সময় প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে বড় শক্তিগুলোর মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে কার্যত নিয়ন্ত্রণহীন এক পরিস্থিতি সৃষ্টির শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সাগরতলে এশিয়ার সবচেয়ে বড় সোনার খনি আবিষ্কারের দাবি চীনের

সাগরতলে এশিয়ার সবচেয়ে বড় সোনার খনি আবিষ্কারের দাবি করেছে চীন। শানডং প্রদেশের ইয়ানতাই শহরের লাইজৌ উপকূলে এই সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই খনির আবিষ্কারকে চীনের জন্য একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। দেশটি বর্তমানে সারা দেশে মূল্যবান ধাতু অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করেছে।

