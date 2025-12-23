পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের পেশাদারত্বের প্রশংসা সৌদির
সৌদি আরব পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান ও চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনিরকে দেশটির সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ‘কিং আবদুল আজিজ মেডেল (এক্সেলেন্ট ক্লাস)’ প্রদান করেছে।
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণমাধ্যম শাখা আইএসপিআর জানিয়েছে, দুই পবিত্র মসজিদের খাদেম বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের রাজকীয় আদেশে এই সম্মান দেওয়া হয়।
সৌদি আরব সফরকালে ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স খালিদ বিন সালমান–এর সঙ্গে বৈঠক করেন।
বৈঠকে আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, প্রতিরক্ষা ও সামরিক সহযোগিতা, কৌশলগত অংশীদারত্ব ও বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়।
আইএসপিআর জানায়, এই সম্মান দেওয়া হয়েছে তার পেশাদার সামরিক নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ, পাকিস্তান–সৌদি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারে ভূমিকা ও আঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখতে অবদানের জন্য।
সৌদি নেতৃত্ব ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের পেশাদারিত্ব, কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে অঙ্গীকারের প্রশংসা করেছে।
আইএসপিআর আরও জানায়, এই সম্মান পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে ঐতিহাসিক, গভীর ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিফলন।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম