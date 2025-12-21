ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ১৯টি নতুন বসতির অনুমোদন দিলো ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ১৯টি নতুন বসতির অনুমোদন দিলো ইসরায়েল
ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরে আরও ১৯টি নতুন ইহুদি বসতি স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা। এতে গত তিন বছরে অনুমোদিত মোট বসতির সংখ্যা দাঁড়াল ৬৯টিতে। স্থানীয় সময় রোববার (২১ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচের দপ্তর থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ‘জুডিয়া ও সামারিয়ায়’ ১৯টি নতুন বসতি ঘোষণা ও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে। তবে এই সিদ্ধান্ত কবে নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে বিবৃতিতে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।
বিবৃতিতে স্মোট্রিচ বলেন, মাঠপর্যায়ে আমরা একটি ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা রুখে দিচ্ছি। নিজেদের পথের ন্যায্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিতে উন্নয়ন, নির্মাণ ও বসতি স্থাপন অব্যাহত রাখবো।
নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে এলো, যখন পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনা ও উদ্বেগ রয়েছে। ইসরায়েলের এই পদক্ষেপ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে উত্তেজনা আরও বাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ