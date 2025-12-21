  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে ম্যাক্রোঁর সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৭ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ভ্লাদিমির পুতিন এবং এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ

ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত রয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রোববার প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর এএফপির।

রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আরআইএ নভোস্তিকে দিমিত্রি পেসকভ বলেন, পুতিন ‘ম্যাক্রোঁর সাথে সংলাপে অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি প্রকাশ করেছেন’।

তিনি বলেন, যদি পারস্পরিক রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকে, তবে এটি কেবল ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ণ করা যেতে পারে। ম্যাক্রোঁ চলতি সপ্তাহে বলেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে ইউরোপের দেশগুলোর পুতিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত।

তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয়দের স্বার্থে আগামী সপ্তাহগুলোতে এই আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য সঠিক কাঠামো খুঁজে বের করা উচিত।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা শুক্রবার ইউক্রেনকে ৯০ বিলিয়ন ইউরো (১০৫ বিলিয়ন ডলার) ঋণ দিতে সম্মত হয়েছেন, যাতে সংঘাতের চতুর্থ বছরের শেষের দিকে বাজেট ঘাটতি পূরণ করা যায়।

