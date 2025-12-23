  2. আন্তর্জাতিক

অবৈধ পথে ইরানে প্রবেশ চেষ্টা, তীব্র শীতে ৪০ আফগান অভিবাসীর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
অবৈধ পথে ইরানে প্রবেশ চেষ্টা, তীব্র শীতে ৪০ আফগান অভিবাসীর মৃত্যু
বরফাচ্ছন্ন ইরান-আফগানিস্তান সীমান্ত/ ছবি : এশিয়া ওয়ান

সীমান্ত দিয়ে ইরানে প্রবেশের অপেক্ষায় থাকা ৪০ জন আফগান অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অবৈধ উপায়ে ইরানে প্রবেশ করতে গিয়ে তীব্র শীতে তাদের মৃত্যু হয়েছে। চরম দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতার মুখে আফগান অভিবাসীরা অননুমোদিত ও ঝুঁকিপূর্ণ এসব পথ ব্যবহার করে ইরানে ঢোকার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইরান–আফগানিস্তান সীমান্তে তীব্র শীত ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে অনেকেই প্রাণ হারাচ্ছেন।

জানা গেছে, সীমান্ত এলাকায় তাপমাত্রা হঠাৎ করে অনেক নিচে নেমে যাওয়ায় বহু অভিবাসী বরফাচ্ছন্ন পরিবেশে আটকে পড়েন। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৪০ জনের মরদেহ উদ্দার করা হয়েছে। ইরানের রাজাভি খোরাসান প্রদেশের কোহসান ও আদ্রাসকান জেলায় অন্তত ১৫টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

যদিও এখনো মৃত্যুর মোট সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি তবে আরও মরদেহ আরও সংখ্যা বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তীব্র শীতের সঙ্গে দুর্গম পাহাড়ি ও মরুভূমি অঞ্চল এই যাত্রাকে প্রাণঘাতী করে তুলেছে।

চলতি বছরের জুনের পর থেকে অবৈধ সীমান্ত পারাপার হঠাৎ বেড়ে গেছে। এদিকে ইরান এরই মধ্যে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৫ সালে ১৬ লাখের বেশি আফগান অভিবাসীকে দেশছাড়া করেছে ইরান সরকার। তবুও সীমান্তে মানবিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। একই সঙ্গে ইরানি কর্তৃপক্ষ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে।

একজন জ্যেষ্ঠ ইরানি সীমান্ত কমান্ডার জানিয়েছেন, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় অবৈধ অনুপ্রবেশের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, যা সংকটকে আরও তীব্র করছে।

সূত্র : নিউজ ইন্টারন্যাশনাল

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।