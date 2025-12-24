সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
প্রথমবার সোনার দাম ছাড়ালো ৪ হাজার ৫০০ ডলার, বেড়েছে রুপার দামও
বিশ্ববাজারে সোনার দামে ব্যাপক ঊর্ধ্বগতি দেখা গেছে। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) প্রথমবারের মতো প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ৫০০ ডলার ছাড়িয়েছে। একই সঙ্গে রুপা ও প্লাটিনামও ইতিহাসের সর্বোচ্চ দামে পৌঁছেছে।
কেমন যাবে নতুন বছর/ ২০২৬ সালে প্রতিরক্ষা শিল্পে ব্যবসা হবে রমরমা
২০২৬ সালে বিশ্বজুড়ে প্রতিরক্ষা শিল্পে রমরমা ব্যবসা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নতুন বছরে বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা ব্যয় প্রথমবারের মতো প্রায় ২ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন (২ লাখ ৯০ হাজার কোটি) ডলারে পৌঁছাতে পারে। রাশিয়া ও চীনের সামরিক হুমকি, পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের মুখে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো ২০৩৫ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৫ শতাংশ প্রতিরক্ষায় ব্যয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
২০২৫ সালের সেরা সিইও কে?
অশান্ত ও চ্যালেঞ্জে ভরা একটি বছর পেরিয়েছে বৈশ্বিক করপোরেট নেতৃত্ব। হোয়াইট হাউজে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের ফলে বাণিজ্যযুদ্ধ ও অনিশ্চিত নীতিনির্ধারণ আবারও মাথাচাড়া দেয়। একই সময়ে চীন ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই আরও তীব্র হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়লেও তা থেকে স্থায়ী মুনাফা নিশ্চিত করা অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্যই কঠিন হয়ে পড়ে।
পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বিক্ষোভ, আটকানো হলো বাংলাদেশমুখী পণ্যবাহী ট্রাক
পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে বিক্ষোভ করেছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন সনাতনী জাতীয়তাবাদী মঞ্চ। এর ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত, শিলিগুড়ির ফুলবাড়ী এবং মালদহের ঘুচিয়া আন্তর্জাতিক সীমান্ত। এসময় বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশমুখী বেশ কয়েকটি পণ্যবাহী ট্রাক আটকে দেয়।
পেন্টাগনের প্রতিবেদন/ অরুণাচলকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করতে চায় চীন
চীনের দীর্ঘমেয়াদি ‘জাতীয় পুনরুজ্জীবন’ কৌশলের অংশ হিসেবে অরুণাচল প্রদেশকে নিজেদের ‘মূল স্বার্থ’-এর অন্তর্ভুক্ত করেছে বেইজিং। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য।
যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি/ ভেনেজুয়েলার পাশে থাকার ঘোষণা চীন-রাশিয়ার
সম্প্রতি ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে পূর্বের তুলনায় আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। ভেনেজুয়েলার উপকূলে নৌযানে বিমান হামলা, ব্যাপক পরিসরে সেনা মোরতায়েন, তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ এমনকি যুদ্ধেরও হুমকি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের এমন পদক্ষেপ অবৈধ বলে কড়া সমালোচনা করে ভেনেজুয়েলার পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে দুই পরাশক্তি রাশিয়া ও চীন।
সীমান্ত সংঘাত বন্ধে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া বৈঠক শুরু
দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে গত ৭ ডিসেম্বর নতুন করে প্রাণঘাতী সংঘর্ষে জড়ায় কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ড। ১৭ দিন পর এ সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে চার দিনের বৈঠক শুরু করেছে কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ড।
কে হচ্ছেন মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের প্রধান? যে বার্তা দিলেন ট্রাম্প
মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মার্কিন ফেডারেল সিস্টেমের ভবিষ্যৎ প্রধানকে নিয়ে কর্তৃত্বশীল এবং নির্দেশনামূলক বিশেষ মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউক্রেনে নির্বাচন হবে: জেলেনস্কি
শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউক্রেনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেনের খসড়া পরিকল্পনার সর্বশেষ সংস্করণ অনুসারে, রাশিয়ার আক্রমণ বন্ধ করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউক্রেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করবে।
চাঁদে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রাশিয়ার
রাশিয়া আগামী এক দশকের মধ্যে চাঁদে একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবহার করা হবে রাশিয়ার চন্দ্র অভিযানের পাশাপাশি রাশিয়া–চীনের যৌথ গবেষণা স্টেশন পরিচালনার জন্য।
