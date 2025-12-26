  2. আন্তর্জাতিক

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি ব্যক্তির হামলায় ২ ইসরায়েলি নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৩ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বেইত শেয়ান শহর থেকে অধিকৃত পশ্চিম তীরের মেহোলা বসতিতে যাচ্ছেন ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা/ ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে তোলা ছবি/ এএফপি

অধিকৃত ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের এক ফিলিস্তিনি ব্যক্তির ছুরিকাঘাত ও গাড়িচাপায় ইসরায়েলি এক নারী ও এক পুরুষ নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) ঘটনার পর পুলিশ হামলাকারীকে গুলি করে ও পরে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, এটি ছিল একটি ‘ধারাবাহিক সন্ত্রাসী হামলা’, যা শুরু হয় বেইত শেয়ান শহরে। সেখানে এক পথচারীকে গাড়ি চাপা দেওয়া হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বেইত শেয়ানের পরে রোড ৭১-এর কাছে এক তরুণীকে ছুরিকাঘাত করা হয়। এরপর আফুলার মাওনোট জংশনের কাছে এক বেসামরিক পথচারীর হস্তক্ষেপের পর সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঙ্গে গোলাগুলি হয়। পুলিশ জানায়, হামলাকারীকে পরে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এই হামলার একদিন আগে পশ্চিম তীরে বেসামরিক পোশাকে থাকা এক ইসরায়েলি সামরিক রিজার্ভ সদস্য তার গাড়ি দিয়ে এক ফিলিস্তিনি ব্যক্তিকে চাপা দেন।

সূত্র: এএফপি

