পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি ব্যক্তির হামলায় ২ ইসরায়েলি নিহত

পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি ব্যক্তির হামলায় ২ ইসরায়েলি নিহত
অধিকৃত ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের এক ফিলিস্তিনি ব্যক্তির ছুরিকাঘাত ও গাড়িচাপায় ইসরায়েলি এক নারী ও এক পুরুষ নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) ঘটনার পর পুলিশ হামলাকারীকে গুলি করে ও পরে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, এটি ছিল একটি ‘ধারাবাহিক সন্ত্রাসী হামলা’, যা শুরু হয় বেইত শেয়ান শহরে। সেখানে এক পথচারীকে গাড়ি চাপা দেওয়া হয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বেইত শেয়ানের পরে রোড ৭১-এর কাছে এক তরুণীকে ছুরিকাঘাত করা হয়। এরপর আফুলার মাওনোট জংশনের কাছে এক বেসামরিক পথচারীর হস্তক্ষেপের পর সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঙ্গে গোলাগুলি হয়। পুলিশ জানায়, হামলাকারীকে পরে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
এই হামলার একদিন আগে পশ্চিম তীরে বেসামরিক পোশাকে থাকা এক ইসরায়েলি সামরিক রিজার্ভ সদস্য তার গাড়ি দিয়ে এক ফিলিস্তিনি ব্যক্তিকে চাপা দেন।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ