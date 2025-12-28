ঝড়-তুষারপাতে সুইডেনে নিহত ৩, ফিনল্যান্ডে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হাজারও মানুষ

ঝড়-তুষারপাতে সুইডেনে নিহত ৩, ফিনল্যান্ডে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হাজারও মানুষ
স্ক্যান্ডিনেভিয়া জুড়ে শক্তিশালী ঝড় ও তুষারপাতের কারণে সুইডেনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিন জনে দাঁড়িয়েছে। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতভর চলা এই ঝড়ে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) পর্যন্ত সুইডেন ও ফিনল্যান্ডে হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন।
সুইডেনে ‘ইওহানেস’ নামের এই ঝড়টি দেশটির উত্তরাঞ্চলের বড় অংশ এবং ফিনল্যান্ডের পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টি করেছে।
সুইডিশ পুলিশের বরাতে জানা গেছে, শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সুইডেনের হোফোরস এলাকায় বনাঞ্চলে কাজ করার সময় ষাট বছরের এক ব্যক্তি ভেঙে পড়া গাছের নিচে চাপা পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে তার মৃত্যু হয়।
এই মৃত্যুর ফলে ঝড়ে সুইডেনে নিহতের সংখ্যা তিনে পৌঁছেছে। এর আগে শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) মধ্য সুইডেনের কুংসবার্গেট স্কি রিসোর্টের কাছে গাছ পড়ে পঞ্চাশ বছরের এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে গ্যাভলেবর্গ পুলিশের কর্মকর্তা মাতস লান এএফপিকে জানান।
এছাড়া সুইডেনের আরও উত্তরে আঞ্চলিক বিদ্যুৎ কোম্পানি হেমাব জানিয়েছে, তাদের এক কর্মী ‘মাঠ পর্যায়ে দুর্ঘটনায়’ মারা গেছেন। সুইডিশ সম্প্রচারমাধ্যম এসভিটি জানিয়েছে, ওই কর্মীও ভেঙে পড়া গাছের নিচে চাপা পড়েছিলেন।
প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় অসংখ্য গাছ উপড়ে পড়ে, সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয় এবং ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দেয়। ফিনল্যান্ডে রোববার স্থানীয় সময় রাত ১২টা পর্যন্ত ৮৫ হাজারের বেশি বাড়ি বিদ্যুৎবিহীন ছিল। ঝড়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে সেখানে ১ লাখ ৮০ হাজারেরও বেশি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।
বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো সতর্ক করে জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত লাইন মেরামতের কাজ শেষ হতে কয়েক দিন সময় লাগতে পারে।
এদিকে সুইডিশ সংবাদ সংস্থা টিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকাল পর্যন্ত সুইডেনে অন্তত ৪০ হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
সূত্র : এএফপি
কেএম