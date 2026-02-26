যুক্তরাষ্ট্রকে উ. কোরিয়ার পারমাণবিক শক্তির প্রতি সম্মান দেখাতে হবে

যুক্তরাষ্ট্রকে উ. কোরিয়ার পারমাণবিক শক্তির প্রতি সম্মান দেখাতে হবে
উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন পারমাণবিক অস্ত্রাগার এবং অপারেশনাল পরিসর সম্প্রসারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ওয়াশিংটনের উদ্দেশে এক বিরল বার্তায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে তার দেশের পারমাণবিক শক্তির প্রতি সম্মান দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন। খবর বিবিসির।
কিম আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়া ‘একসঙ্গে চলতে’ পারে যদি আমেরিকা স্বীকার করে যে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র এখানেই থাকবে।
রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ে অনুষ্ঠিত দলীয় কংগ্রেসে তার এই মন্তব্য আগামী এপ্রিলে ট্রাম্পের চীন সফরের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার দরজা খোলা রাখার মতো মনে করা হচ্ছে।
তবে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে কোনো স্থবিরতার আশা কিম ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। তাদেরকে উত্তর কোরিয়ার ‘সবচেয়ে বড় শত্রু’ হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি।
রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কেসিএনএর তথ্য অনুসারে কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির নবম কংগ্রেসে কিম বলেন, যদি ওয়াশিংটন আমাদের সংবিধানে বর্ণিত বর্তমান (পারমাণবিক) অবস্থানকে সম্মান করে... এবং তার শত্রুতামূলক নীতি প্রত্যাহার করে... তাহলে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের ভালোভাবে চলতে না পারার কোনো কারণ নেই।
যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়ার সম্পর্কের ভবিষ্যৎ অবস্থা ‘সম্পূর্ণরূপে মার্কিন মনোভাবের ওপর নির্ভর করছে বলে উল্লেখ করেছেন কিম। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হোক বা স্থায়ী সংঘর্ষ, আমরা উভয়ের জন্যই প্রস্তুত এবং এই পছন্দ আমাদের করার বিষয় নয়।
তিনি তার প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়াকেও সম্বোধন করে বলেন, দেশটি ‘সিউলকে স্থায়ীভাবে স্বদেশী শ্রেণী থেকে বাদ দেবে’। তিনি আরও বলেন, যতক্ষণ দক্ষিণ কোরিয়া আমাদের সঙ্গে সীমান্ত থাকার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে, ততক্ষণ নিরাপদে বসবাসের একমাত্র উপায় হলো আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু ছেড়ে দেওয়া এবং আমাদের একা ছেড়ে দেওয়া।
এক বিশ্লেষক এএফপিকে বলেছেন, পিয়ংইয়ংয়ের সর্বশেষ মন্তব্য দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্য দিয়ে না গিয়ে স্বাধীনভাবে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছার প্রকাশের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
