তুরস্কে আইএসের ‘স্লিপার সেল’ ধ্বংসে অভিযান, পুলিশসহ নিহত ৯
তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আইএসের ‘স্লিপার সেল’ ধ্বংসে শতাধিক অভিযান চালানো হয়েছে। এ অভিযানে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ছয়জন আইএসআইএল (আইএস) সন্ত্রাসী এবং তিনজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) এক বক্তব্যে তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়ারলিকায়া জানিয়েছেন, আইএসের গোপন আস্তানাগুলো লক্ষ্য করে দেশজুড়ে একযোগে ১৩টি প্রদেশে ১০৮টি পৃথক অভিযান চালানো হয়।
বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় তুরস্কজুড়ে আইএসের ‘স্লিপার সেল’ ধ্বংসে অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশটির বিভিন্ন স্থানে চালানো অভিযানে ১১৫ জন আইএস সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়। ইস্তাম্বুলের প্রধান প্রসিকিউটরের কার্যালয় জানিয়েছে, এসব জঙ্গি বিশেষ করে ছুটির সময় অমুসলিমদের লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনা করছিল।
এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে ইয়ালোভা প্রদেশের এলমালিক গ্রামে। ইস্তাম্বুলের দক্ষিণে অবস্থিত একটি আবাসিক এলাকায় সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ভোর ২টার দিকে একটি বাড়িতে অভিযান চালালে পুলিশের সঙ্গে সন্দেহভাজন আইএস সদস্যদের গোলাগুলি শুরু হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিন পুলিশ সদস্য ও ছয়জন আইএস সদস্য নিহত হন।
এছাড়া অভিযানে আটজন পুলিশ সদস্য ও একজন নাইট ওয়াচম্যান আহত হয়েছেন। অভিযানের সময় ওই বাড়ি থেকে পাঁচ নারী ও ছয় শিশুকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পার্শ্ববর্তী বুরসা প্রদেশ থেকে বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে অভিযানের এলাকা ঘিরে রাখা হয় এবং ইয়ালোভা গভর্নরেট কাছাকাছি পাঁচটি স্কুলে সাময়িকভাবে ক্লাস স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
তুরস্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০১৯ সালে ইরাক ও সিরিয়ায় আইএস তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা হারানোর পর অনেক সদস্য তুরস্কে আশ্রয় নেয়। দেশটিতে জঙ্গিগোষ্ঠীটির উপস্থিতি ঠেকাতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরাপত্তা অভিযান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
সরকারি তথ্যমতে, ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আইএস সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তুরস্কে ১৯ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
সূত্র : আল-জাজিরা
