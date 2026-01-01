সুইজারল্যান্ডে বারে বিস্ফোরণ, বেশ কয়েকজন হতাহত

সুইজারল্যান্ডে বারে বিস্ফোরণ, বেশ কয়েকজন হতাহত
নতুন বছরের শুরুতেই সুইজারল্যান্ডের একটি বারে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সুইস পুলিশ বৃহস্পতিবার ভোরে জানিয়েছে, বিলাসবহুল অ্যালপাইন স্কি রিসোর্ট ক্র্যানস মন্টানা শহরের একটি বারে বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন। খবর এএফপির।
দক্ষিণ-পশ্চিম সুইজারল্যান্ডের ওয়ালিস ক্যান্টনের পুলিশের মুখপাত্র গেটান ল্যাথিয়ন এএফপিকে বলেন, কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা এখনো জানা যায়নি। তবে বেশ কয়েকজন আহত এবং আরও কয়েকজন নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেন তিনি।
গেটান ল্যাথিয়ন বলেন, নতুন বছরের আনন্দে মেতে ওঠা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় লে কনস্টেলেশন নামের একটি বারে ওই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
সুইস মিডিয়া প্রকাশিত বেশ কিছু ছবিতে আগুনে পুড়ে যাওয়া একটি ভবন দেখা গেছে এবং কাছাকাছি জরুরি পরিষেবার লোকজনকে কাজ করতে দেখা গেছে।
টিটিএন