গোয়েন্দাপ্রধান কিরিলোকে চিফ অব স্টাফ বানালেন জেলেনস্কি

গোয়েন্দাপ্রধান কিরিলোকে চিফ অব স্টাফ বানালেন জেলেনস্কি
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সামরিক গোয়েন্দা (জিইউআর) প্রধান কিরিলো বুদানভকে তার নতুন চিফ অব স্টাফ হিসেবে মনোনীত করেছেন। এমন এক সময় জেলেনস্কি এই পদক্ষেপ নিলেন যখন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ইউক্রেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ২০-দফা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। খবর আর জাজিরার।
জেলেনস্কি শুক্রবার সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলেন, ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়, ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বাহিনীর উন্নয়ন, সেইসঙ্গে আলোচনার কূটনৈতিক পথে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং প্রেসিডেন্টর কার্যালয় প্রাথমিকভাবে আমাদের রাষ্ট্রের এই কাজগুলো পূরণে কাজ করবে।
তিনি আরও বলেন, এই ক্ষেত্রগুলোতে কিরিলোর বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং লক্ষ্য অর্জনে তার যথেষ্ট সামর্থ্য রয়েছে।
রাশিয়ার সঙ্গে প্রায় চার বছরের যুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দা অধিদপ্তরের (জিইউআর) প্রধানের জন্য নতুন পদ ঘোষণা করা হলো। গত বুধবার জেলেনস্কি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধের জন্য যে চুক্তি হচ্ছে সে বিষয়ে ‘৯০ শতাংশ’ক্ষেত্রে একমত হওয়া গেছে।
২০২২ সালে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরুর পর থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক সাহসী অভিযানের জন্য কিরিলোকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের আগস্টে জেলেনস্কি তাকে এই পদে নিযুক্ত করার পর থেকে ৩৯ বছর বয়সী এই ব্যক্তি জিইউআর পরিচালনা করে আসছেন।
২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়া অবৈধভাবে দখলের পর সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে কিরিলো প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পদোন্নতি লাভ করেন।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে, কিরিলো কিয়েভের গোয়েন্দা প্রচেষ্টার একজন বিশিষ্ট মুখ হয়ে ওঠেন এবং নিয়মিত সাক্ষাৎকার এবং ব্রিফিংয়ে উপস্থিত হন যা মস্কোর ওপর কৌশলগত সংকেত এবং মানসিক চাপ তৈরি করেছে।
কিরিলো বরাবরই ইউক্রেন এই এই অঞ্চল ঘিরে রাশিয়ার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বিষয়ে সতর্ক করে এসেছেন। সেই সঙ্গে তিনি চলমান যুদ্ধকে রাষ্ট্রের ‘অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই’ হিসেবেও তুলে ধরেছেন।
