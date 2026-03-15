সতর্কবার্তা পাঠিয়ে জেরুজালেম-তেল আবিবে ইরানের ভয়াবহ হামলা

সতর্কবার্তা পাঠিয়ে জেরুজালেম-তেল আবিবে ইরানের ভয়াবহ হামলা
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেম এবং তেল আবিবে জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। জীবন রক্ষায় তাড়াহুড়ো করে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় কয়েকজন ইসরায়েলি আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।
আজ রোববার (১৫ মার্চ) ভোরে এ হামলা হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার আগে এ বিষয়ে পূর্ব জেরুজালেমের বাসিন্দাদের মোবাইলে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়। এই সতর্কবার্তায় আসন্ন ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। এরপর জেরুজালেম ও তেল আবিবের আকাশে বিস্ফোরণের দৃশ্য দেখা যায়।
এদিকে ইসরায়েলি গণমাধ্যমও তেল আবিবে একই ধরনের বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে।
ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস-এর হোম ফ্রন্ট কমান্ড জানায়, কয়েক মিনিটের মধ্যেই হামলা হয়ে শেষ হয়ে যায়। আপাতত হামলার হুমকি কেটে গেছে।
জরুরি সেবা বিভাগ জানিয়েছে, হামলায় গুরুতর কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছেন।
