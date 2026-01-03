মিয়ানমারে প্রথম ধাপের ভোটে সেনা-সমর্থিত দল এগিয়ে
মিয়ানমারে বিতর্কিত সাধারণ নির্বাচনের প্রথম ধাপে দেশটির সেনা-সমর্থিত ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি এগিয়ে রয়েছে। ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর প্রথমবারের মতো দেশটিতে জাতীয় নির্বাচনের ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের উদ্ধৃতি দিয়ে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলের খবর প্রকাশ করা হয়েছে।
অভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্রপন্থি বিক্ষোভ দমনের পর দেশব্যাপী বিদ্রোহের সূত্রপাতের পর ক্ষমতাসীন জান্তা দাবি করেছে যে, তিন ধাপের ভোটে দরিদ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।
ইউনিয়ন নির্বাচন কমিশন (ইউইসি) ৫৬টি আসনের ফলাফল প্রকাশ করেছে। প্রথম দফার নির্বাচনের এই আংশিক ফলাফলে দেখা গেছে, জান্তা-সমর্থিত দলটি প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যাপক ব্যবধানে জয়লাভ করেছে, যদিও ভোটার উপস্থিতি কম ছিল।
শুক্রবার প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলদের নেতৃত্বে ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) পাইথু হ্লাটাও বা নিম্নকক্ষের ৪০টি আসনের মধ্যে ৩৮টিতে জয়লাভ করেছে।
এছাড়া হোয়াইট টাইগার পার্টি নামে পরিচিত দ্য শান ন্যাশনালিটিস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং মন ইউনিটি পার্টি (এমইউপি) একটি করে আসন পেয়েছে।
তবে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলের তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি। যদিও এই নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন মানবাধিকার গোষ্ঠী সমালোচনা করেছে। কারণ জান্তা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি। এছাড়া নির্বাচনী প্যানেল প্রথম ধাপে মোট কতটি আসনে ভোট পড়েছে তা প্রকাশ করেনি এবং নির্বাচনী এলাকা অনুসারে আংশিক ফলাফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বুধবার জান্তা দাবি করেছে যে, প্রথম ধাপে ৫২ শতাংশ ভোটার অর্থাৎ যোগ্য ভোটারদের অর্ধেকেরও বেশি ভোট দিয়েছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস অনুসারে, ২০২০ এবং ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রায় ৭০ শতাংশ ভোটার নির্বাচনে অংশ নেন।
টিটিএন