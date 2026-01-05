হাসপাতাল থেকে ‘গোপন স্থানে’ ফিরেছেন ওবায়দুল কাদের
হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে কলকাতার ‘গোপন স্থানে’ ফিরে গেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় গত বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে ভেন্টিলেশনেও রাখা হয়েছিল।
বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থতার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন ওবায়দুল কাদের। কলকাতার রাজারহাট নিউটাউনের কাছে গোপন বাড়িতেই চলছিল তার চিকিৎসা। কিন্তু হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে বেসরকারি হাসপাতাল অ্যাপোলোতে ভর্তি করা হয়। তবে চারদিনের মাথায় কিছুটা সুস্থ হওয়ায় সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে গোপন বাসায় ফিরে যান তিনি।
সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ভারতে পালিয়ে আসা ওবায়দুল কাদের বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যা ভুগছেন। নিউটাউনের বাড়িতে তাকে অক্সিজেনও দেওয়া হয়েছে। তবে হঠাৎ অবস্থার অবনতি হলে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়।
সূত্র আরও জানিয়েছে, হাসপাতালে ভালো লাগছিল না ওবায়দুল কাদেরের। তাই বাসায় রেখে আপাতত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
