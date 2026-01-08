  2. আন্তর্জাতিক

বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংস করছে যুক্তরাষ্ট্র: জার্মান প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাংক-ভাল্টার স্টাইনমেয়ার/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাংক-ভাল্টার স্টাইনমেয়ার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, বিশ্ব যেন এমন এক ডাকাতের আখড়াতে পরিণত না হয়, যেখানে শক্তিধর ও নির্লজ্জরা যা খুশি দখল করে নিতে পারে।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) এক সিম্পোজিয়ামে দেওয়া বক্তব্যে স্টাইনমেয়ার বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক গণতন্ত্র ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তার বক্তব্যে ইঙ্গিত ছিল, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরানোর মতো সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর দিকে।

জার্মান প্রেসিডেন্টের পদ মূলত আনুষ্ঠানিক হলেও, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তার বক্তব্য আন্তর্জাতিক পরিসরে গুরুত্ব বহন করে। তিনি বলেন, রাজনীতিকদের তুলনায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি বেশি স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পারেন।

স্টাইনমেয়ার বলেন, রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখল এবং ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন ছিল একটি ঐতিহাসিক মোড়। কিন্তু এখন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণ বিশ্ব রাজনীতিতে দ্বিতীয় বড় ধরনের ভাঙন সৃষ্টি করেছে।

তিনি বলেন, আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র, যারা এই বিশ্বব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করেছিল, তারাই এখন সেই মূল্যবোধ ভেঙে ফেলছে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ব যেন এমন জায়গায় পরিণত না হয়, যেখানে সবচেয়ে নির্দয়রা যা ইচ্ছা তা দখল করে নেয় বা দেশগুলো কয়েকটি বড় শক্তির সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়—যা ঠেকানোই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ।

স্টাইনমেয়ার জোর দিয়ে বলেন, হুমকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সক্রিয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন এবং ব্রাজিল ও ভারতের মতো দেশগুলোকে বিশ্বব্যবস্থা রক্ষায় এগিয়ে আসতে রাজি করাতে হবে।

সূত্র: রয়টার্স

