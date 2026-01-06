  2. আন্তর্জাতিক

ভেনেজুয়েলার কারাকাসে সামরিক চেকপোস্ট ও সশস্ত্র টহল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ভেনেজুয়েলার কারাকাসে সামরিক চেকপোস্ট ও সশস্ত্র টহল
ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী। ছবি: এএফপি (ফাইল)

ভেনেজুয়েলার কারাকাস শহরে কয়েক ডজন সামরিক চেকপোস্ট বসানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এমনকি শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না বিদেশি সাংবাদিকদেরও।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতা কাতিউস্কা ক্যামারগো জানিয়েছেন, কারাকাসের পেটারে শহরের রাস্তায়, বন্দুকধারী ব্যাক্তিরা টহল দিচ্ছে, মানুষের হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসও পরীক্ষা করছে তারা।

এদিকে, সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের ইউনিয়ন জানিয়েছে যে, সোমবার সকালে ১৪ জন সাংবাদিককে আটক করা হয়েছে, যদিও তাদের পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে এবং এতে বিশ্ব আরও অনিরাপদ হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর (ওএইচসিএইচআর)।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ মানবাধিকার দপ্তর জানায়, ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এক কণ্ঠে নিন্দা করা প্রয়োজন।

এক আকস্মিক অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে তার বিরুদ্ধে মাদক-সন্ত্রাসবাদসহ চারটি ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে। এরপর দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্টকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ করানো হয়।

জাতিসংঘ মানবাধিকার দপ্তর বলেছে, এই অভিযান আন্তর্জাতিক আইনের একটি মৌলিক নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে—যেখানে বলা হয়েছে, কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বা হুমকি দিতে পারে না।

সূত্র: বিবিসি

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।