পুতিনের মিত্র রমজান কাদিরভকে মাদুরোর মতো অপহরণের আহ্বান জেলেনস্কির

প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
পুতিনের মিত্র রমজান কাদিরভকে মাদুরোর মতো অপহরণের আহ্বান জেলেনস্কির
রাশিয়ার চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট রমজান কাদিরভ/ ফাইল ছবি: এএফপি

চেচেন নেতা রমজান কাদিরভকেও ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর মতো করে তুলে নিতে যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কি। বুধবার (৭ জানুয়ারি) সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই আহ্বান জানান তিনি।

জেলেনেস্কি কৌতুক করে বলেন, মাদুরোর পর যদি চেচেন নেত্রী রমজান কাদিরভের একই রকম ফল হয়, তাহলে তা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ‘দ্বিতীয়বার ভাবতে বাধ্য করবে।’

জেলেনস্কি সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত রাশিয়ার ওপর আরও চাপ দেওয়া। তাদের হাতিয়ার আছে, তারা জানে কীভাবে করতে হয় ও  সত্যিই যখন তারা চাইবে, তারা একটা উপায় খুঁজে পেতে পারে।

তিনি মাদুরো কাণ্ডকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে বলেন, এখানে মাদুরোর উদাহরণ আছে, তাই না? তারা (যুক্তরাষ্ট্র) একটি অভিযান করেছিল, পুরো বিশ্ব ফলটি দেখেছে। তারা দ্রুত এটি করেছে। এবার তারা ‘খুনি’ কাদিরভের বিরুদ্ধে অভিযান চালাক। হয়তো তখন পুতিন তা দেখবে ও ইউক্রেনে শান্তি স্থাপনের বিয়য়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাববে।

এদিকে, জেলেনস্কির এই মন্তব্যের জবাব দিতে দেরি করেননি কাদিরভ। নিজের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেন, ওই ভাঁড় লোকটা মার্কিন সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছে যে তারা যেন আমাকে অপহরণ করে। খেয়াল করুন, তিনি নিজে এই হুমকি দেননি, যেমনটা একজন সুপুরুষ করে। জেলেনস্কি আসলে বলতে চাইছে যে এমন ঘটনা যদি সত্যিই ঘটে, তাহলে তিনি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। 

পুতিনের কট্টোর সমর্থক রমজান কাদিরভ  ২০০৭ সাল থেকে রাশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত চেচেন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধেরও অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার তিনি। কাদিরভ নিজেকে প্রায়ই ‘পুতিনের যোগ্য সৈনিক’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তার শাসনামলে চেচনিয়া বিশ্বে এক বিপজ্জনক অঞ্চল হিসেবে পরিচিত পেয়েছে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত দুই বার চেচনিয়াকে রুশ ফেডারেশন থেকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে মস্কো। তবে সহজেই যে তা করা গিয়েছিল, তা নয়।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করতে রুশ ও চেচেন বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, যাতে উভয় পক্ষের বহু যোদ্ধা হতাহত হয়েছিলেন এবং যুদ্ধে কাদিরভ রুশ বাহিনীর পক্ষে ছিলেন।
যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা মিত্ররা বহু বছর ধরে কাদিরভ ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। 

এদিকে, জেলেনস্কির এই মন্তব্যগুলো এমন এক সময়ে এলো, যখন রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক উত্তেজনার শীর্ষে।, বিশেষ করে, ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের ‘বিতর্কিত’ সামরিক অভিযান ও রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে অস্বীকৃতির কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। 

সূত্র: দ্য কিয়েভ ইন্ডিপেনডেন্ট, আরটি

