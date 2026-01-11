নেতানিয়াহুর এক সহকারীকে আটক করেছে ইসরায়েলি পুলিশ

নেতানিয়াহুর এক সহকারীকে আটক করেছে ইসরায়েলি পুলিশ
তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর এক জ্যেষ্ঠ সহকারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে ইসরায়েলি পুলিশ। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, গাজা যুদ্ধে সামরিক তথ্য ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে এই তদন্তের যোগ রয়েছে।
পুলিশ আটক ব্যক্তির নাম প্রকাশ না করলেও ইসরায়েলি মিডিয়া জানিয়েছে, তিনি তসাখি ব্রাভারম্যান। তিনি নেতানিয়াহুর বর্তমান চিফ অব স্টাফ এবং যুক্তরাজ্যে ইসরায়েলের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত।
পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়, আজ সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। তাকে সতর্কতামূলকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
সাবেক নেতানিয়াহুর সহকারী এলি ফেল্ডস্টেইন সম্প্রতি অভিযোগ করেন, ব্রাভারম্যান গাজা যুদ্ধ চলাকালে বিদেশি গণমাধ্যমে সংবেদনশীল সামরিক তথ্য ফাঁসের তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।
এদিকে ইরানে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই গাজায় আবারও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল। অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে ইসরায়েলি বাহিনীর রাতভর হামলায় অন্তত তিন ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও সাতজন আহত হয়েছেন।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, রোববার (১১ জানুয়ারি) ভোর পর্যন্ত দক্ষিণ গাজার রাফাহ ও খান ইউনিস, গাজা শহরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেইতুন এলাকা এবং অবরুদ্ধ উপত্যকার আরও কয়েকটি পাড়া-মহল্লায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম